Alessandra Tripoli/ “Mio figlio si chiamerà Liam, nascerà a gennaio, col covid…”

L’ex ballerina di Ballando con le Stelle, Alessandra Tripoli, vincitrice dell’edizione 2018 assieme a Cesare Bocci, è stata in collegamento stamane con il programma di Rai Uno, Storie Italiane. Alessandra Tripoli non è in Italia: “Sono le 17:30 qui e mi trovo ad Hong Kong. Mi sono trasferita nove anni fa, sembra ieri ma son già passati quasi 10 anni, sono qui per lavoro”. La ballerina è in dolce attesa, e come molte “mamme covid”, sta affrontando tante difficoltà nel portare avanti una gravidanza in sicurezza: “E’ un momento un po’ difficile per tutti, vivo il momento più bello della mia vita lontano dalla mia amata Italia e dalla mia famiglia ma stiamo bene e va bene così. Avendo vissuto per molti anni lontano dall’Italia – ha aggiunto – avrei voluto vivere la gravidanza assieme alla mia famiglia, per dar loro l’opportunità di condividere questa gioia, ma quest’anno è stata una sorpresa per tutti quanti e non ci aspettavamo queste difficoltà; viaggiare è praticamente impossibile e non sicuro, il cuore è in Italia, faccio tante chiamate Skype ed è dura, avrei voluto viverla in un altro modo”.

ALESSANDRA TRIPOLI: “NELL’ULTIMA ECOGRAFIA PESAVA 1 KG”

Alessandra Tripoli ha proseguito: “Nell’ultima ecografia il mio piccolino era quasi un chilogrammo, un’emozione indescrivibile, tu mi capisci Eleonora”. Alessandra Tripoli e il compagno aspettavano da tanto un bimbo: “E’ stato tanto desiderato ma la carriera c’è l’ha sempre impedito, ci sentivamo genitori da tanto tempo, da quando eravamo 22enni, volevamo già una famiglia ma sapevamo che la carriera doveva fare il percorso che doveva. Quando ci siamo fermati abbiamo smesso di fare le gare e ci siamo dedicati solo agli show e ne abbiamo approfittato. Mi mancate tantissimo – ha proseguito – vi voglio bene (rivolto al cast di ballando ndr)”. Dallo studio chiedono quindi come si chiamerà il suo piccolo: “E’ il primo nome che abbiamo scelto, Liam, e mi sa che rimarrà quello, continuiamo a cercarne altri ma il primo amore non si scorda…”. Sulla sua edizione di Ballando: “Quella fu una bella edizione, con Cesare c’è un feeling speciale, lo chiamo ‘zio Bocci’, mi manca tantissimo quel palcoscenico, anche Milly, mi mancano tutti”. Infine, sulla situazione coronavirus ad honk Kong: “Da due settimane siamo usciti fuori dall’ultima ondata, ieri zero casi locali e va molto bene, ma stiamo con i piedi per terra perchè è sempre un dentro e fuori, dopo zero casi magari se ne scopre un altro e il governo richiude tutto”. Il piccolo Liam nascerà a gennaio: “Mi auguro che la s situazione migliori – ha concluso – incrociamo le dita”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA