Alessandra Tripoli: “Sono una mamma imperfetta”/ “Con mio figlio Liam parlo molto e mi scuso”

A Storie Italiane, la ballerina Alessandra Tripoli, divenuta mamma del piccolo Liam poco più di tre anni fa. Ospite in studio ha raccontato: “Ha 3 anni fatti a gennaio, sono quasi coeteanei di tua figlia – dice rivolgendosi ad Eleonora Daniele, anche lei madre da poco – mi fa dormire di notte? E’ un bambino molto facile, io per prima mi sono imposta una regola, di non essere una mamma perfetta come lo impone invece la società, voglio che mi viva con tutte le imperfezioni, qualsiasi sbaglio farà va bene così perchè mamma non è perfetta, parlo molto con lui, scusandosi anche spesso perchè spesso perdo le staffe”.

Alessandra Tripoli ha avuto un figlio da Luca Urso, ballerino come lei, e viene da un 2023 triste visto che lo scorso mese di giugno aveva perso la mamma, dopo aver lottato contro un brutto male. In quell’occasione la ballerina, volto noto di Ballando con le Stelle, aveva scritto sui social: “Pensavo l’avresti vinta, pensavo avremmo avuto più tempo. Voglio ricordarti così. Sorridente solare come solo tu sapevi essere! Mamma oggi un pezzo del mio cuore va via con te, fa troppo male non si può accettare. Vorrei averti chiesto come fare senza di te, pensavo avresti vinto questa battaglia che fino all’ultimo hai combattuto con il coraggio che solo tu sapevi tirar fuori, pensavo avremmo avuto più tempo. Non soffri più amore mio e adesso il dolore è solo nostro, profondo, soffocante, spaventoso”.











