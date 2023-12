Alessandra Viero al posto di Myrta Merlino?/ Spunta l’indiscrezione: “New entry nel pomeriggio di canale 5”

Alessandra Viero da rete 4 a canale 5?

Il futuro di Alessandra Viero potrebbe essere su canale 5. Dopo i rumors che la volevano vicino alla conduzione di Pomeriggio 5 prima della scelta di Myrta Merlino, il nome della giornalista che affianca Gianlugi Nuzzi nella conduzione della trasmissione “Quarto Grado”, torna ad essere accostato a canale 5 per la prossima stagione televisiva. Volto super professionale, con la sua capacità di raccontare in modo semplice e dettagliato i fatti di cronaca, la Viero ha conquistato la stima non solo del pubblico, ma anche dei dirigenti Mediaset che potrebbero decidere di farla traslocare su canale 5 a partire da settembre.

A riportare l’indiscrezione è Alberto Dandolo secondo cui la Viero potrebbe diventare la new entry del pomeriggio di canale 5. Ma cosa potrebbe accadere esattamente nel futuro professionale di Alessandra Viero?

Alessandra Viero su canale 5: l’indiscrezione di Alberto Dandolo

Secondo Alberto Dandolo, Alessandra Viero potrebbe diventare un nuovo volto di canale 5. “La Viero è stimatissima dai vertici del Biscione e in primis da Piersilvio Berlusconi. Quest’ultimo, dicono le gole profonde di Cologno Monzese, non disdegnerebbe l’idea di impiegarla nella prossima stagione televisiva come new entry del pomeriggio di canale 5″, scrive Alberto Dandolo sul settimanale Oggi nel numero in edicola.

“Alessandra è un volto noto e costa infinitamente meno di altre conduttrici. Insomma, minima spesa massima resa”, conclude Alberto Dandolo.













