Tutto su Alessandra Viero

Alessandra Viero è la conduttrice di Pomeriggio 5 nella versione estiva. Myrta Merlino, nel salutare il pubblico durante l’ultima puntata, le ha lasciato così il testimone: “Io voglio dirlo a voi a casa: sono molto contenta perché so di lasciarvi in buone mani, con una collega brava, preparata e che ci metterà tutto il cuore a fare questa estate insieme a voi, raccontandovi la realtà come va raccontata: con onestà e rigore. Quindi Ale, in bocca al lupo davvero”.

Classe 1981, Alessandra Viero è un volto noto per il pubblico di Mediaset che ha imparato a conoscerla seguendo ogni settimana Quarto Grado. Laureata in giurisprudenza, è diventata giornalista professionista nel 2006 per poi cominciare la carriera televisiva. Oltre a Quarto Grado, ha anche condotto Studio Aperto, Controcorrente, Segreti e Delitti.

Alessandra Viero e la vita privata: chi sono il marito Fabio Riveruzzi e il figlio Roberto Leone

Molto discreta, Alessandra Viero non pubblica quasi nulla della sua vita privata sui social. Tuttavia, si sa che è sposata con il manager Fabio Riveruzzi. I due si sono sposati il 4 luglio del 2021, ma il loro amore era già stato coronato dalla nascita del figlio Roberto Leone nel 2017. Ad annunciare le nozze, durante una puntata di Quarto Grado, era stato proprio Gianluigi Nuzzi.

“Domenica sarà una giornata molto particolare per te, a te va tutto l’abbraccio di Quarto grado”, aveva esordito Nuzzi in quell’occasione. “Sì, mi sposo! Sarà una cerimonia fatta con pochi intimi, i famigliari e gli amici più stretti – aveva confermato lei -. Mi fa piacere condividere questa notizia con voi che siete la mia seconda famiglia”. Una coppia molto discreta quella di Alessandra Viero anche perché il marito non fa parte del mondo dello spettacolo ed è sempre stato lontano dai riflettori.

