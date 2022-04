Alessandra Viero, compleanno a Quarto Grado/ Giornalista festeggia 40 anni in tv

Alessandra Viero compie 40 anni il 16 aprile e festeggia il compleanno in tv, durante la diretta dell’ultima puntata di Quarto Grado. Volto noto delle reti Mediaset, la giornalista e conduttrice ha cominciato a lavorare nel mondo del giornalismo ancor prima di laurearsi in Giurisprudenza all’Università di Trento. Dopo l’iscrizione all’albo come professionista, ha debuttato in tv diventando inviata del Tg4 e lettrice di agenzie in studio. Poi è passata a Tgcom24, prima di essere scelta per la conduzione prima di Pomeriggio 5 Cronaca e poi Domenica Cinque con Alessio Vinci, prima di essere sostituita da Sabrina Scampini, che poi ha sostituito a Quarto Grado dopo l’esperienza a Studio Aperto.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposata dal 2021 con Fabio Riveruzzi, senior content editor e specializzato in digital music marketing. Il marito di Alessandra Viero, dunque, lavora per un’agenzia di comunicazione ed eventi e sviluppa contenuti per un’app musicale. I due hanno un figlio, Roberto Leone, nato il 25 marzo 2017.

LA RIFLESSIONE DI ALESSANDRA VIERO SULLE DONNE

Negli ultimi giorni Alessandra Viero sui social ha pubblicato una riflessione sulle donne. Oltre a pubblicare contenuti che la vedono divisa tra lavoro e famiglia, la giornalista e conduttrice si è soffermata anche su un aspetto del dibattito sulle donne. “Questa cosa che noi donne abbiamo super poteri che ci permettono di fare tutto al meglio deve finire. La storiella dei super poteri è una fregatura. Eppure temo che finirà davvero solo quando ci sarà una parità reale, quando saremo percepite davvero alla pari, anche nella testa degli uomini. Finirà davvero quando il contesto sarà davvero lo stesso”, ha scritto su Instagram. L’alternativa è dover continuare a correre, ma su un piede solo.

“Da dove cominciamo? Cominciamo ad avere più donne nelle posizioni di vertice, là dove le decisioni contano di più. Cominciamo educando i nostri figli maschi alla parità e al rispetto. E cominciamo da noi, ognuna dove è possibile, facendo meglio, facendo di più e ammiccando meno. A quel punto la storiella dei super poteri vedrete che non sarà più necessaria”, ha aggiunto Alessandra Viero, che dal canto suo può festeggiare un grande traguardo, quello dei 40 anni, con la consapevolezza di aver dato il suo contributo per la parità.

