Alessandra Vittorini, moglie David Sassoli/ Insieme dal liceo. I figli Livia e Giulio

La notizia della morte di David Sassoli ha colpito il mondo della politica e dell’opinione pubblica. Il presidente del Parlamento Europeo – il suo successore sarebbe scaduto tra due giorni – lascia una moglie e due figli. La sua compagna di vita è Alessandra Vittorini, architetto e PhD Dottore di ricerca in Pianificazione territoriale e urbana. Nel 2015 è passata al vertice della Soprintendenza Unica Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città di L’Aquila e i Comuni del cratere. In questo ruolo ha coordinato – fra le altre cose – anche l’intervento di restauro e ricostruzione della Basilica di Collemaggio premiato con l’European Heritage Award 2020, unico premio assegnato all’Italia, nella categoria “conservazione”. Alessandra Vittorini è figlia d’arte: il padre era Marcello Vittorini, un noto urbanista abruzzese morto nel 2011.

Alessandra Vittorini, moglie David Sassoli

Un grande amore quello tra David Sassoli e la moglie Alessandra Vittorini: i due si erano conosciuti sui banchi di scuola, al liceo Virgilio di Roma, e non si erano più lasciati. La coppia aveva sempre tenuto a mantenere la propria sfera privata lontana dai riflettori. A differenza di altre coppie, i due proteggevano la loro famiglia dalle attenzioni, spesso morbose, dei media. Fino a quando David Sassoli non aveva assunto l’incarico di presidente del Parlamento Europeo, la famiglia aveva vissuto a Roma. Grande orgoglio del politico e giornalista erano i suoi due figli, Livia e Giulio. A loro è rivolto il messaggio della prima vicepresidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola: il Parlamento, ha dichiarato, “si unisce ad Alessandra, Giulio e Livia nel lutto. Tutti i miei pensieri sono con loro”.

