Alessandra Vittorini, moglie David Sassoli/ Matrimonio, 2 figli e vita a fari spenti

Alessandra Vittorini è la moglie di David Sassoli, il Presidente del Parlamento Europeo ospite per la prima volta in tv dopo l’elezione. Per l’occasione l’ex mezzobusto del TG1 ha deciso di rilasciare un’intervista a Fabio Fazio nella nuova puntata di Che tempo che fa in onda domenica 13 ottobre in prima serata su Rai2. Il giornalista, oggi Presidente del Parlamento Europeo, è felicemente sposato con Alessandra Vittorini, architetto di grande fama, figlia peraltro dell’urbanista Marcello Vittorini. Un curriculum di tutto rispetto quello della moglie di David Sassoli che è stata PhD Dottore di ricerca in Pianificazione territoriale e urbana e nel 2015 ha ricoperto l’incarico di Soprintendenza Unica Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città di L’Aquila e i Comuni del cratere. Durante il suo incarico come vertice della nuova Soprintendenza unica Archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell’Aquila, la Vittorini durante un’intervista rilasciata al ilcentro.it raccontava: “Il terremoto, le sue tragiche ferite e la lunga attesa di questi sei anni hanno alimentato un crescente bisogno di riappropriazione della città in tutti gli abitanti oggi “delocalizzati” in insediamenti temporanei e sistemazioni provvisorie”.

Alessandra Vittorini: il matrimonio con David Sassoli e i figli

Oltre all’impegno come architetto e come Soprintendenza Unica Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città di L’Aquila, Alessandra Vittorini è conosciuta anche per essere la moglie di David Sassoli, il celebre mezzobusto del TG1 eletto lo scorso luglio Presidente del Parlamento Europeo. Un matrimonio importante quello tra Alessandra e David che vivono a Roma con la loro splendida famiglia. La coppia, infatti, ha avuto anche due figli. Nonostante il successo nei rispettivi ambiti lavorativi, entrambi hanno sempre preferito vivere la loro vita privata lontano dal clamore mediatico e dai riflettori. Una scelta che conferma il carattere di una donna riservata, ma al tempo stesso determinata e brillante se consideriamo la sua straordinaria carriera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA