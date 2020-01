Alessandria, 41enne trovata morta in casa/ Ferite alla testa: si tratta di omicidio

Giallo in provincia di Alessandria dove una donna è stata trovata morta nella sua abitazione. La notizia è riferita in queste ultime ore dai principali organi di informazione online, a cominciare da TgCom24, che racconta di come il cadavere sia stato rinvenuto in località Valenza. La vittima aveva 41 anni, e a lanciare l’allarme è stato il marito: l’uomo, rientrando a casa dopo una giornata di lavoro, ha trovato il corpo della consorte, per poi chiamare subito dopo i soccorsi. Sul posto si sono quindi fiondati gli uomini del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione la donna è stata dichiarata morta. La 41enne, ad una prima analisi visiva, sarebbe stata ammazzata, deceduta per morta violenta, visto che sul suo corpo sono state trovate delle ferite alla testa, che fanno appunto pensare ad un omicidio. Sul posto, oltre al personale del nucleo investigativo del reparto operativo, nonché ai militari della compagnia dei carabinieri di Alessandria, anche il pm di turno e il medico legale.

ALESSANDRIA, 41ENNE TROVATA MORTA IN CASA: INDAGINE IN CORSO

La donna verrà sottoposta ad autopsia, da cui si capiranno con esattezza le cause della morte e di conseguenza cosa sia accaduto nell’abitazione. L’episodio si è verificato di preciso al numero civico 5 di via Carlo Albero Dalla Chiesa, e quando il marito ha trovato la donna, questa versava in una pozza di sangue. La vittima, come scrivono i colleghi di Fanpage.it, si chiamava Ambra Pregnolato, e lavorava come maestra d’asilo nella scuola dell’infanzia locale, di conseguenza, era molto conosciuta in paese. Sul caso è stata aperta un’indagine, e al momento vige il massimo riserbo sull’accaduto, di conseguenza, non è ben chiaro se vi sia già qualche persona iscritta sul registro degli indagati o meno. E’ probabile che nel corso della giornata possa emergere qualche dettaglio in più.

