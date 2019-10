ALESSANDRIA, MALTEMPO IN PIEMONTE/ 540 mm di pioggia in poche ore, come nel ‘94

I numeri riguardanti il maltempo delle ultime ore in Piemonte, ed in particolare in Alessandria, rendono più comprensibile quanto sta accadendo in quella zona dell’Italia. Come riferisce l’edizione online di TgCom24, sono ben 541 i millimetri di pioggia caduti in 48 ore su Gavi, nell’alessandrino, pari a 54 centimetri. Giusto per rendere meglio l’idea dei disagi, basti pensare che durante la disastrosa alluvione del 1994 in Piemonte, che provocò ben 70 morti e danni ingenti, cadde la stessa quantità di pioggia al suolo. Situazione di disagio in Piemonte mentre sembra migliorare l’allerta in Liguria. E’ infatti rientrato il rischio esondazione dello Stura a Rossiglione, in provincia di Genova, come spiegato da Katia Piccardo, il sindaco dello stesso comune ligure: “Abbiamo però sei grosse frane sul territorio. Lo Stura non è esondato, i problemi sono arrivati dai ruscelli laterali, che hanno rovesciato un sacco d’acqua sulla viabilità sia comunale che statale, portando con sè detriti, tronchi d’albero o altro materiale”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

ALESSANDRIA, MALTEMPO IN PIEMONTE: UN MORTO

L’ondata di maltempo che ha travolto il Piemonte nelle scorse ore, ed in particolare nella provincia di Alessandria, ha provocato anche un morto. Si tratta del tassista che risultava essere disperso da ieri sera, e che purtroppo stamane è stato trovato senza vita dai soccorritori. Il suo corpo è stato rinvenuto a Capriata, in località Villa Carolina, molto probabilmente dopo che l’uomo è rimasto bloccato in auto per via dei numerosi allagamenti verificatisi nelle scorse ore. Il tassista era partito nella giornata di ieri da Genova per condurre un cliente nella zona di Serravalle, come ricorda l’edizione online di TgCom24.it, ma aveva fatto perdere ogni traccia di se. Due invece le persone che risultano disperse, si tratta di due anziani residenti a Mornese, piccolo borgo di circa 700 abitanti del Monferrato.

MALTEMPO IN PIEMONTE: FRANE E BLACKOUT, I DETTAGLI

Alcuni comuni risultato essere isolati in Valle Formazza, per via di uno smottamento verificatosi sulla strada statale 659, precisamente i paesi di Crodo, Premia, Formazza e Baceno. In questa zona, inoltre, è assente l’energia elettrica, sempre a causa della violenta ondata di maltempo. Numerose le frane e gli smottamenti anche nelle province di Novara, Torino, Vercelli e Asti; a Bosio, ad esempio, 700 persone sono rimaste senza acqua ed elettricità, mentre più di 100 persone sono state evacuate in quel di Castelletto d’Orba, Gavi e Casalnoceto. Fortunatamente sta rientrando il livello d’allerta per il fiume Bormida, che aveva superato i nove metri nella notte, per poi calare con il passare delle ore e la diminuzione delle piogge. Come fa sapere la Protezione civile, il capo Angelo Borrelli è in arrivo in questi istanti in Piemonte per fare il punto della situazione: “sta seguendo – fanno sapere – in stretto contatto con le autorità regionali impegnate sul territorio, la situazione creatasi a seguito dell’ondata di maltempo che in queste ore sta investendo le regioni del nord, in particolare il Piemonte”.



