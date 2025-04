Alessandro Acciaro è tra i concorrenti finalisti di The Voice Senior 2025, il talent show condotto da Antonella Clerici e dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Il cantante di Terni si è fatto notare sin dal suo arrivo nel popolare programma musicale di Raiuno conquistando l’attenzione dei giurati anche se alla fine ha scelto di entrare nella squadra di Clementino. Ora è arrivato il momento decisivo per Alessandro pronto a giocarsi il tutto per tutto nella finale di The Voice dopo aver incantato pubblico e giurati durante la semifinale del programma.

Alessandro Acciaro, infatti, nella emifinale di “The Voice Senior” ha cantato “Vecchio Frak” di Domenico Modugno. Il cantante del Team Clementino è stato travolto dagli applausi del pubblico e da un sonoro “bravo”. “Alessandro è magico, ha una voce molto particolare. E’ molto bravo perchè racconta la storie. Quando chiude gli occhi sento quello che dice e vedo quello che dice. Ad un certo punto ho visto proprio il frac e lui che è un informatico è stato una vita intera a premere i pulsanti del computer e quando viene a The Voice preme le corde della chitarra e parla ai nostri cuori” – commenta Clementino visibilmente emozionato.

Alessandro Acciaro sarà il vincitore di The Voice Senior 2025?

Da Terni alla finale di The Voice Senior 2025: Alessandro Acciaro continua ad emozionare pubblico e giuria del talent show canora presentato da Antonella Clerici su Rai1. L’innato talento dell’informatico non è passato inosservato ai giudici che sin dall’inizio hanno apprezzato la voce di Alessandro capace di interpretare e rendere unica ogni sua performance live. “Una voce radiofonica” è stato il commento di Gigi D’Alessio dopo un’esibizione di Alessandro che è riuscito a conquistare uno dei posti disponibili per la finale di The Voice.

A fare il tifo per Alessandro c’è anche una grande fetta del pubblico italiano considerando i tantissimi messaggi pubblicati sui social nei video delle sue esibizioni. “Strepitoso ed unico” – commenta un utente a cui fa eco un altro – “Abbiamo fatto bene ad aspettare il finale! Bravissimo!”. E ancora: “è davvero unico e bravissimo”, mentre un altro utente su Facebook precisa “Una gran voce, sempre pensato…Ti arriva dritta al cuore! Quando canta De André poi”.