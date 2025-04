Ha fatto breccia con la sua voce nello spettacolo di The Voice Senior 2025; ora ha davanti a lui solo la finale, ma con il bel canto pare che non abbia conquistato unicamente fan e appassionati. Stiamo parlando di Alessandro Acciaro, finalista nel talent canoro; da diversi decenni condivide la quotidianità e la sua passione con la moglie Maria Cristina. Un matrimonio felice, scandito dalla nascita di ben due figlie, e come detto in precedenza è stato proprio lui a raccontare come in un certo senso la musica – e anche una bugia bianca – siano state le armi migliori per conquistare la sua amata moglie.

“Stiamo insieme da 40 anni”, ha spiegato Alessandro Acciaro nel video di presentazione a The Voice Senior 2025, quando ancora non immaginava che da quei primi passi sul palco di Rai Uno sarebbe poi arrivato direttamente in finale. Un ultimo atto conquistato con il suo timbro emozionante, così come fatto anche 40 anni prima con sua moglie Maria Cristina 40 anni prima. “Mi affascina ancora quando canta e suona”, ha raccontato la donna, mentre lui: “Le ho dedicato tante canzoni…”.

Alessandro Acciaro e la ‘bugia bianca’ per conquistare la moglie Maria Cristina

Arriviamo così alla ‘bugia bianca’ che sarebbe servita ad Alessandro Acciaro per conquistate con il valore dell’arte la sua attuale moglie, Maria Cristina. Sempre nel video introduttivo di The Voice Senior 2025 ha infatti spiegato di aver mentito sulla paternità di alcuni brani, di fatto appropriandosene, ma solo per finalità romantiche. “Ho fatto finta che fossi io l’autore pur di conquistarla”, lei però ha presto scoperto gli altarini: “Una volta ne ha sentita una alla radio ed ha pensato: ‘Oddio, hanno rubato una canzone ad Alessandro!’…”. In realtà, l’amore sarebbe forse sbocciato a prescindere dalle doti artistiche e lo dimostrano i 40 anni di vita condivisi e le due figlie nate dal loro splendido amore.

Ora Maria Cristina – moglie di Alessandro Acciaro, finalista a The Voice Senior 2025 – sarà certamente in prima fila per fare il tifo per il suo amato cantante sperando che, a distanza di anni, possa conquistare ancora la musica direttamente dal palco di Rai Uno.