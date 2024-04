Alessandro Alberto Vianello, chi è il figlio di Edoardo Vianello/ Riservato ma con la sorella Susanna…

Alessandro Alberto Vianello, chi è il figlio di Edoardo Vianello e Vania Muccioli

Edoardo Vianello è tra gli ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi, venerdì 19 aprile e, ai microfoni di Caterina Balivo, ripercorrerà non solo la sua lunga e straordinaria carriera, ma anche le varie fasi della sua vita privata. Oltre ad essersi sposato più volte, Edoardo Vianello ha vissuto la grande emozione di diventare papà due volte di Susanna, nata dal matrimonio con Wilma Goich e di Alessandro Alberto nato, invece, dall’amore, poi finito, con Vania Muccioli. Se di Susanna Vianello, venuta a mancare nel 2020 a causa di un tumore, si hanno molte informazioni, così non è per Alessandro Alberto.

Susanna Vianello, chi è la figlia morta di Edoardo Vianello/ Battaglia silenziosa contro la malattia

Diversamente dal famoso padre che da anni regala emozioni con la sua musica facendo da colonna sonora alle storie di tante persone, il figlio è molto schivo e riservato esattamente come la madre e di lui si sa davvero pochissimo se non l’anno di nascita ovvero 1991.

Alessandro Alberto Vianello: il rapporto tra il figlio di Edoardo Vianello e la sorella Susanna

Di fronte alla riservatezza e alla discrezione del figlio Alessandro Alberto, Edoardo Vianello parla raramente di lui nelle varie interviste così come della figlia Susanna la cui morte ha provocato un forte dolore nella vita del cantante. Nonostante avessero mamme diverse, Alessandro Alberto e Susanna avevano un ottimo rapporto come documenta una foto pubblicata sul profilo Instagram della Vianello.

Wilma Goich, ex moglie Edoardo Vianello/ Matrimonio finito per i tradimenti? Lui "Ho avuto delle scappatelle"

“Brothers. Dicono che ci somigliamo. Dicono”, si legge nella dolce fotografia che potete vedere qui in basso e che esprime tutto l’amore che unisce due fratelli. Dei figli, dunque, Edoardo Vianello potrebbe parlare nella nuova intervista nel salotto de La volta buona.













© RIPRODUZIONE RISERVATA