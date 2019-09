Alessandro Graziani/ Esterna con Serena Enardu: coccole, abbracci e… (Temptation Island Vip)

Alessandro Graziani riuscirà a conquistare il cuore di Serena Enardu?

Una domanda che il popolo di Temptation Island Vip 2019 si sta ponendo ormai da tempo. Fra il Single e la fidanzata di Pago è nato un bel feeling, anche se il primo ad esporsi è stato lui. Alessandro non ha mai fatto mistero del forte interesse provato nei confronti della donna, che di contro ha preferito all’inizio sottrarsi a discorsi più importanti. Forse perché impegnata in una fase di riflessione che adesso potrebbe concludersi in via definitiva. Nella puntata di questa sera, la vicinanza fra Alessandro e Serena diventerà ancora più pericolosa del previsto. Non scatterà forse il bacio, ma di sicuro ci saranno carezze, abbracci e tante coccole. Un atteggiamento più che intimo, che farà subito scattare sull’attenti Pago. Questa ricerca di affetto però viene vista in modo del tutto diverso da Elga Enardu, la sorella di Serena, che durante un intervento Instagram ha consigliato al cantante di chiedersi prima di tutto perché la donna abbia bisogno di questo particolare tipo di attenzioni. Ai suoi occhi la sorella diventerà di certo “un grande esempio di donna che vuole veramente far capire al proprio compagno quello che è venuto a mancare“.

Alessandro Graziani: romantica esterna con Serena Enardu a Tempatation Island Vip

Alessandro Graziani non ha mai imposto la propria presenza a Serena Enardu e forse nel corso di Temptation Island Vip 2 ha persino preso un po’ le distanze dal loro rapporto. Una breve assenza che ha scatenato subito nella fidanzata di Pago un forte bisogno di averlo vicino. La scorsa settimana, il flirt sempre più acceso fra i due si è tradotto in una vera e propria crisi per la Enardu. Dispiaciuta per il malessere che sa di aver provocato in Pago, costretto ad assistere a distanza all’interesse sempre più evidente fra la donna e il Single. Questo però non ha impedito a Serena di andare a fare visita più volte ad Alessandro, vittima di un breve malore. Ed è stata proprio questa attenzione che permetterà ai due di viversi un’esterna da sogno, come avremo modo di scoprire nel corso della puntata di oggi. Insieme e da soli, sarà lei questa volta a ricercare l’abbraccio del Tentatore, estasiata di tutte quelle coccole che Graziani non esiterà a destinarle. E che, a quanto pare, faranno pensare a Pago che sia stato superato ogni tipo di limite.

