Alessandro Andreini/ L’idolo di questa edizione tra zampe di gallina e ortaggi…

Alessandro Andreini star de Il Collegio 5

Alessandro Andreini è una vera e propria star, un protagonista di questo Collegio 5. Le ragazze sui social sono pazze di lui per via della sua bellezza, mentre i ragazzi, soprattutto quelli un po’ più inclini alle stranezze, lo amano per il suo modo di essere e per quello che continua a dire e fare. Dalle zampe di gallina a colazione al suo modo di amare gli ortaggi (tanto da buttarsi a terra in giardino durante la lezione), questo è quello che in queste settimane ci ha regalato “il catechista”, il giovane continua a mietere successi e il pubblico lo adora tanto da farlo finire in tendenza sui social per le sue continue stranezze e il suo voler parlare con ortaggi e piante, ma cosa ne sarà di lui nella nuova puntata di oggi? Davvero riuscirà ancora a stupirci dopo quello che gli abbiamo visto fare con il professor Maggi martedì scorso?

Chi è Alessandro Andreini il catechista de Il Collegio 5?

Ma chi è Alessandro Andreini? Il giovane 16enne etichettato come il catechista, è uno studente de Il Collegio 5 che si è trovato catapultato nel 1992 e che arriva dalla provincia di Rimini. Nell’intervista rilasciata nel suo video di presentazione, il papà lo ha presentato proprio puntando sulle sue stranezze e il suo essere un po’ diverso dagli altri ragazzi: “Alessandro è un ragazzo molto originale nel suo genere. Sono un suo fan!”. Il suo motto? “Per essere insostituibili, bisogna essere diversi” ma Andreini non è solo un ragazzo che vuole mettersi in mostra in questo modo, ma che si dona agli altri completamente visto che fa volontariato per diverse associazioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA