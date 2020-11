Alessandro Andreini/ Rischio espulsione ne Il Collegio 5?

Alessandro Andreini a rischio espulsione ne Il Collegio 5? Sicuramente il nuovo studente del docureality di Rai2 questa sera rischia davvero tanto dopo quello che è successo la scorsa settimana. Alessandro ha superato indenne la prova del taglio dei capelli ma è finito nei guai perché è uno degli studenti che stanno dando più filo da torcere in questa edizione. Alessandro è reo di aver partecipato al raid notturno, insieme al resto della classe, per devastare l’aula e portare via il famoso caciocavallo portato da Giulia, ha abbandonato la lezione di yoga e si è ricoperto la faccia con dei colori. Alla fine su di lui si è scaricata la furia del preside che sembra davvero pronto a mandarlo via.

Alessandro Andreini a rischio espulsione ne Il Collegio 5?

Nella scorsa puntata ha deciso di sottoporre tutta la classe a una verifica scritta ma anche in questo caso gli studenti si sono ribellati e solo questa sera scopriremo il suo destino. Ma chi è Alessandro Andreini de Il Collegio 5? Lo studente ha 16 anni e viene da San Giovanni in Marignano e si fa chiamare Mr Magnesio dai suoi follower, già oltre 2mila. Nel video di presentazione, però, si è annunciato come un ragazzo semplice con la voglia di essere ‘volontario del mondo’. Tra i suoi hobby c’è sicuramente la pesca insieme alla voglia di apparire sui social e non solo. Il Collegio 5 per lui potrebbe essere un trampolino di lancio almeno fino a questa sera visto che c’è davvero il rischio di vederlo uscire.



