Alessandro Andreini Vs Andrea di Piero, Il Collegio 5/ “Tornerò ad essere primo altrimenti..”

Alessandro Andreini contro Andrea Di Piero è sicuramente lo scontro che tutti noi meritiamo. Il Collegio torna in onda questa sera riprendendo proprio da dove era rimasto la settimana scorsa ovvero con i due pronti a darsene di santa ragione, almeno in tema di voti e di studio anche se non è quello che speriamo. Chi ha seguito la puntata sa bene che a dichiarare guerra è stato Alessandro Andreini che, presentatosi davanti ai voti della settimana, non ha gradito un 7- che lo ha fatto arrivare secondo dietro Andrea Di Piero che ha festeggiato come solo lui poteva fare. Alessandro Andreini ha dato di matto davanti a tutti i suoi compagni annunciando che questa situazione dovrà cambiare e che se non tornerà ad essere primo, allora sarà ultimo con tutto quello che questo significherà non solo per la sua permanenza nella scuola ma anche a livello disturbo per insegnanti e compagni.

Alessandro Andreini Vs Andrea di Piero ne Il Collegio 5, è lite per i voti!

Dal canto suo Andrea di Piero si è detto soddisfatto per quanto è successo ricordando al suo rivale che è toccato anche a lui arrivare secondo e sa bene come ci si sente: “La prossima volta farai meglio tranquillo”. Inutile dire che la sua battuta era ironica e che la sua risatina ha fatto infuriare ancora di più Alessandro Andredini che non si è risparmiato nemmeno in parolacce e minacce. Come andranno le cose questa sera quando la battaglia si farà dura soprattutto perché le anticipazioni rivelano che Andreini attaccherà gli insegnanti rei di preferire e favorire il suo rivale a lui. Il promo annuncia anche l’arrivo di alcuni genitori convocati dal preside, quali saranno quelli che dovranno ricarsi al Collegio?



