Alessandro Antinelli, Rai Sport/ “Una persona ha cercato di eliminarmi. Mi fai pena”

Alessandro Antinelli: il bilancio dell’avventura in Qatar

Alessandro Antinelli, protagonista della spedizione di Rai Sport ai Mondiali, ha fatto un bilancio della sua esperienza in Qatar. Su Twitter il giornalista ha esultato per gli ascolti record della finale tra Francia e Argentina, ha ringrazia la direttrice Alessandra De Stefano e la sua squadra: “Avete dato tutti il massimo e siete stati una famiglia. Un grazie speciale al mio capo Donatella Scarnati, fonte continua di ispirazione. Mi mancherai tanto. Ma so che verso le 7 del mattino continueremo a sentirci per fare il punto. Grazie alla mia squadra di talent. Prima che super opinionisti siete super persone e amici. Grazie Lele Adani, Claudio Marchisio, Mister Strama, Dige e Sebino. Siete la migliore squadra di sempre di Raisport”. Nell’ultima parte dei ringraziamenti, però, Antinelli si è sfogato duramente.

Lo sfogo di Alessandro Antinelli: “insulti e calunnie”

Dopo i sentiti ringraziamenti, Alessandro Antinelli ha scritto: “Infine una questione personale: i miei ultimi 4 mesi non sono stati facili. Vorrei mandare un messaggio alla persona che ha provato a ELIMINARMI fabbricando calunnie, a chi mi ha insultato per mesi nei corridoi di Saxa urlando ingiurie di ogni tipo. Io non ti odio. L’odio è un sentimento che non mi appartiene. Io per te provo pena perché con i soldi e il potere potrai comprarti tutto ma cuore e competenza mai”. Nessun nome o cognome. Nei giorni scorsi il giornalista è stato protagonista di un duro scontro con la collega Paola Ferrari. “È stato vicino a me fino a 15 giorni fa e mi diceva: ‘Non t’arrabbiare se t’hanno esclusa dai Mondiali per…’. Ora non lo posso dire, non sarebbe carino nei confronti di chi li fa”, ha scritto l’ex volto de “La Domenica Sportiva” ricordando Mario Sconcerti. Poco dopo il tweet di Antinelli: “C’è chi riesce a strumentalizzare anche la morte di Mario Sconcerti per i suoi biechi interessi. Sono disgustato. Perdona Mario e fai buon viaggio”. Parole a cui la Ferrari aveva risposto con un “Stai zitto che è meglio”.

Infine una questione personale: i miei ultimi 4 mesi non sono stati facili. Vorrei mandare un messaggio alla persona che ha provato a ELIMINARMI fabbricando calunnie, a chi mi ha insultato per mesi nei corridoi di Saxa urlando ingiurie di ogni tipo. — Alessandro Antinelli (@AleAntinelli) December 19, 2022

Io non ti odio. L’odio è un sentimento che non mi appartiene. Io per te provo pena perché con i soldi e il potere potrai comprarti tutto ma cuore e competenza mai. Scusate il messaggio lungo.

Buon Natale in anticipo a tutti. — Alessandro Antinelli (@AleAntinelli) December 19, 2022













