Alessandro Antinelli: “Ultimi 4 mesi non facili”/ “Verso di me calunnie e insulti”

Alessandro Antinelli, rivelazione choc

Una vera e propria bomba, lanciata attraverso i social, nei confronti della redazione di Rai Sport. Alessandro Antinelli, giornalista protagonista della spedizione di Rai Sport per i Mondiali 2022, attraverso Twitter traccia un bilancio dell’esperienza in Qatar, rivelando di aver subito negli ultimi mesi insulti, ingiurie e calunnie nei confronti della sua persona. Il duro sfogo arriva con vari tweet nei quali si parte dai ringraziamenti: in primis quelli ai colleghi, poi a Donatella Scarnati.

Il giornalista scrive: “Grazie alla mia squadra. Avete dato tutti il massimo e siete stati una famiglia. Un grazie speciale al mio capo Donatella Scarnati fonte continua di ispirazione. Mi mancherai tanto. Ma so che verso le 7 del mattino continueremo a sentirci per fare il punto”. Si passa poi ai ringraziamenti ai colleghi: “Grazie alla mia squadra di talent. Prima che super opinionisti siete super persone e amici. Grazie Lele Adani, Claudio Marchisio, Mister Strama, Dige e Sebino. Siete la migliore squadra di sempre di Raisport“.

Alessandro Antinelli: “Una persona ha provato a eliminarmi”

Dopo i ringraziamenti, per Alessandro Antinelli arriva anche l’amara confessione: “I miei ultimi 4 mesi non sono stati facili. Vorrei mandare un messaggio alla persona che ha provato a ELIMINARMI fabbricando calunnie, a chi mi ha insultato per mesi nei corridoi di Saxa urlando ingiurie di ogni tipo”. Il giornalista rivela: “Io non ti odio. L’odio è un sentimento che non mi appartiene. Io per te provo pena perché con i soldi e il potere potrai comprarti tutto ma cuore e competenza mai. Scusate il messaggio lungo. Buon Natale in anticipo a tutti”.

Il giornalista di Rai Sport non fa né nomi né cognomi: il suo sfogo su Twitter resta dunque senza un destinatario preciso, ma certamente chi è coinvolto saprà bene che le parole di Antinelli sono rivolte alla sua persona. Pochi giorni fa proprio il giornalista aveva “discusso” a distanza con Paola Ferrari, accusata di aver strumentalizzato la morte di Mario Sconcerti. La giornalista, infatti, aveva scritto su Instagram: “È stato vicino a me fino a quindici giorni fa quando mi diceva: ‘Non ti arrabbiare se ti hanno esclusa dai Mondiali‘. Poi il resto non lo posso dire perché non sarebbe carino nei confronti di chi li fa…”. Antinelli aveva scritto: “C’è chi riesce a strumentalizzare anche la morte per i suoi biechi interessi. Sono disgustato”.











