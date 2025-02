Alessandro Antonino è l’ex compagno di Licia Colò, la nota conduttrice televisivo e volto iconico di programmi di grandissimo successo come Kilimangiaro e tanti altri. I due sono stati follemente innamorati: una storia d’amore durata 15 anni con tanto di matrimonio suggellato dalla nascita di una figlia di nome Liala. Alessandro, conosciuto anche come Mr.Nat, e Licia si sono conosciuti nel lontano 2004; tra i due scatta subito la scintilla che li ha portati ad una breve conoscenza durata solo un paio di mesi visto a giugno 2004 hanno deciso di sposarsi. L’anno dopo, nel 2005, è arrivata la figlia Liala.

Nonostante la nascita della figlia la coppia è entrata in crisi annunciando 20 anni dopo il matrimonio la separazione. Non solo marito e moglie, visto che Licia e Alessandro hanno condiviso anche la sfera professionale lavorando per diversi programmi televisivi come Dio li fa e poi li accoppia e Eden – Un pianeta da salvare.

Alessandro Antonino e Licia Colò: 15 anni d’amore e una figlia

Un grande amore quello tra Alessandro Antonino è l’ex compagno di Licia Colò che anche dopo la separazione sono rimasti in ottimi rapporti dovendo condividere anche i lavoro. “Ci vogliamo molto bene” – ha raccontato la conduttrice di Kilimangiaro nel salotto di Caterina Balivo rivelando di essere rimasta amica dell’ex marito e compagno. “Abbiamo lavorato tanto insieme e continuiamo a lavorare insieme. Credo di essere la sua migliore amica al momento” – ha aggiunto la Colò.

Si può restare amici dopo la fine di un matrimonio? Basterebbe chiederlo a Licia Colò e all’ex marito Alessandro che nonostante il sentimento sia finito hanno sempre mantenuto un rapporto sano e positivo anche per il bene della figlia Liala. “Credo di essere la sua migliore amica al momento, come lui è il mio migliore amico, ma l’amore di una coppia tra noi è finito” – ha concluso la conduttrice.

