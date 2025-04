C’eravamo tanto amati: è il caso di Alessandro Antonino e Licia Colò che in passato sono stati una coppia sia sul lavoro che nella vita privata. Un grandissimo amore quello nato tra la divulgatrice scientifica e il pittore poi “promosso” a co-conduttore televisivo proprio accanto alla compagna. Dalla loro unione è nata anche Liala, la sola ed unica figlia di Licia Colò che in una intervista rilasciata dalla pagine di Io Donna parlando dell’ex marito e compagno ha confessato: “Alessandro è stato l’amore più bello e importante della mia vita”. Un sentimento forte ed importante quello nato tra i due che sono diventati anche genitori di Liala, la gioia più grande della vita della conduttrice tv.

Proprio la Colò parlano dell’ex mairtoAlessandro Antonino ha confessato: “non ho amato nessuno come lui. L’ho amato proprio tanto”. Nonostante il grande amore e l’arrivo della figlia Liala, la coppia nel 2023 ha annunciato il divorzio anche se sono ancora in ottimi rapporto visto che hanno continuato anche a collaborare e lavorare insieme.

Alessandro Antonino e Licia Colò perchè si sono lasciati?

Dopo 15 anni d’amore è finita tra Alessandro Antonino e Licia Colò anche se il pittore ha sempre sperato in una seconda possibilità visto che credeva tantissimo nel loro amore. A decidere di mettere definitivamente un punto è stata proprio la Colò che ha confessato: “per Alessandro noi siamo ancora una coppia perfetta e non si poteva più arrivare da nessuna parte”. Oggi i due sono amici, ma anche colleghi anche se non mancano le discussioni come ha rivelato la conduttrice che ha confessato: “litighiamo sempre perchè tra noi non ci sono freni inibitori”.

Nonostante la fine dell’amore però nessuno dei due ha mai pronunciato parole al vetriolo verso l’altro come ha sottolineato la Colò: “non amo chi demonizza l’ex marito. I miei genitori, anche da divorziati, sono sempre rimasti in ottimi rapporti. Sono cresciuta con questo esempio”.