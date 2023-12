Alessandro Autera, ex Temptation Island: bordata al Grande Fratello 2023/ “Questo teatrino fake…”

Grande Fratello 2023: Greta Rossetti sposta gli equilibri nella Casa

Il clima al Grande Fratello 2023 si è fatto rovente dopo la puntata dello scorso sabato; complice l’ingresso in Casa come nuova concorrente di Greta Rossetti. Per chi se lo fosse perso, quest’ultima è l’attuale – o almeno lo era fino a poco fa – fidanzata di Mirko Brunetti che, per lei, aveva lasciato Perla Vatiero a Temptation Island 2023 e attualmente anche lei soggiorna nella Casa più spiata d’Italia.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, “costretti” alla convivenza al Grande Fratello 2023 hanno iniziato a riavvicinarsi in maniera piuttosto evidente. Inizialmente il giovane sembrava voler alzare un muro per tutelare il suo rapporto con Greta Rossetti; con il passare dei giorni la situazione ha preso però una piega decisamente differente. In rete impazza il desiderio di un ritorno di fiamma tra i due ma gli autori del reality hanno deciso di aggiungere ulteriore pepe alla vicenda con l’ingresso di Greta Rossetti.

Si è formato un vero e proprio triangolo al Grande Fratello 2023 e il futuro è decisamente un’incognita per gli affari sentimentali di Mirko Brunetti. Chi la spunterà tra Perla Vatiero e Greta Rossetti? Si può riassumere con questo interrogativo la situazione attuale nella Casa più spiata d’Italia ma c’è qualcuno che non ha particolarmente gradito le nuove dinamiche del reality scandite dall’ingresso come nuova concorrente dell’ex tentatrice.

Come riporta Isa e Chia, un ex volto di Temptation Island si è scagliato contro il Grande Fratello 2023 con un punto di vista piuttosto netto e contrariato. Stiamo parlando di Alessandro Autera il quale, senza mezze misure, ha stroncato il “triangolo” nel reality. “Avete stancato; tanto a breve entrerà qualcuno di nuovo e le dinamiche cambieranno. Più spazio a qualche storia seria e non a questo teatrino fake, è tutto calcolato. I fake rinco*lioniti che mi scrivono in privato, non sanno nulla delle dinamiche di un programma tv. Dopo questo non mi dite più niente, real tutta la vita a casa piuttosto che fa il fake in tv”.

