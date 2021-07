Alessandro Autera “Jessica è una viziata del ca*o”/ Lo sfogo a Temptation Island 2021

Jessica Mascheroni e Alessandro Autera sono una delle coppie di Temptation Island 2021. La quarta puntata del reality show di Canale 5 è stata monopolizzata dalle storie di Manuela e Stefano e di Federico e Floriana, con quest’ultima che è uscita dal programma da sola. Anche Alessandro e Jessica, però, sono stati protagonisti di alcuni momenti della sera. Filippo Bisciglia ha mostrato a Jessica un video di Alessandro che ballava un lento appassionato con la single Carlotta. “Che sfigato”, ha commentato Jessica. Poi ha ascoltato le confidenze del suo fidanzato agli altri ragazzi sul suo tipo ideale di donna. “Lui è già con l’intento che quello che ha visto dei miei video è imperdonabile e allora adesso si lascia andare perché dice: ‘non è che sono venuto qua per farmi prendere per il culo’. Si è messo ballare e lo sapevo già”, ha commentato la fidanzata. Jessica, invece, ha continuato a frequentare il single Davide, tra una coccola e l’altra.

Temptation Island 2021, pagelle 4a puntata/ Floriana conquista il web: "una di noi"

Alessandro Autera: “Jessica non si merita niente”

Alessandro, invece, ha continuato a corteggiare Carlotta: “Hai un’arma incredibile che è la sensualità”, ha detto alla bella single. Ma al falò dei ragazzi, Filippo Bisciglia ha mostrato ad Alessandro le coccole di Davide per Jessica, che ha dichiarato di essere confusa. “Io mi sono azzerato per lei, per questa qua e ringrazio il programma e ringrazio Carlotta che mi ha fatto rinascere. Perché con questa qua non ci posso fare niente. Lei non mi riesce a lasciare? Perché lei sta comoda a stare con me. Non si merita niente. Le ho comprato le macchine, gli anelli ed è una viziata del caz*o. Nemmeno al circo le vedi queste cose”, ha detto Alessandro. Il ragazzo ha chiesto di non vedere più video, profondamente deluso dal comportamento della fidanzata: “Quando dai tutto a una persona ti manca proprio il respiro. Quando le persone non hanno riconoscenza… io non le ho mai chiesto niente”. Quando Filippo Bisciglia gli ha chiesto perché ha continuato a stare con Jessica, Alessandro ha risposto: “Io volevo fare una famiglia con lei ed è per quello che ho detto tentiamo, ma è passato un anno e mezzo”.

LEGGI ANCHE:

Anticipazioni Temptation Island 2021, 5a puntata/ Manuela e Luciano si baciano?Temptation Island 2021, 4a Puntata/ Diretta, falò: colpo di scena! torna Federico e..

© RIPRODUZIONE RISERVATA