Alessandro Basciano a Soleil “Ti ho toccato il cu*o”/ “Non te ne sei accorta”, e lei…

La presenza di Alessandro Basciano nella Casa del Grande Fratello Vip ha letteralmente infiammato gli animi delle donne ed in particolare di due protagoniste indiscusse del reality: Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Se quest’ultima si è ritrovato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne “nudo in confessionale”, il giovane con Soleil sarebbe andato ben oltre, come evidenziano i video in circolazione sul web in queste ore.

Dopo circa 24 ore dal suo ingresso nella spiatissima dimora di Cinecittà, Basciano si è ritrovato a dormire avvinghiato a Soleil Sorge, tentando i primi approcci, con tanto di baci sul collo. La giovane ha senza dubbio subito il fascino dei muscoli e dei tatuaggi del nuovo arrivato ed a quanto pare quest’ultimo avrebbe approfittato di tutto ciò per spingersi, con ironia, sempre un po’ oltre. Soleil per sicurezza ha preferito mettere un cuscino tra lei e Alessandro, ma a quanto pare non è bastato. Nella notte, infatti, Basciano ha esclamato, rivolgendosi all’influencer: “Ti ho toccato il c*lo ma non te ne sei accorta!”. QUI il video

Alessandro Basciano, la vicinanza a Soleil Sorge: ed intanto Sophie…

Se dopo la sua rivelazione Alessandro Basciano è esploso in una risata, Soleil Sorge ha reagito dando uno schiaffo alle coperte sotto le quali si trovava il coinquilino, proprio al suo fianco nel letto. Tra i due le distanze si starebbero accorciando sempre di più ma a quanto pare l’ex corteggiatore avrebbe puntato anche un’altra ragazza, ovvero Sophie. In sauna con Lulù e Giacomo, Alessandro ha confidato: “Secondo me piaccio a Sophie. Se non ci fosse stato Gianmaria, lei si sarebbe avvicinata a me”. L’idea intanto non sembra affatto dispiacergli.

E Soleil? La giovane confidandosi proprio con Sophie dopo il primo risveglio insieme ad Alessandro aveva ammesso di aver sognato di avere accanto un’altra persona: “L’ho toccato per capire se fosse vero oppure un sogno. Il fatto è che stavo sognando di essere con un’altra persona e quindi non capivo…”. Ad ogni modo avrebbe comunque gradito le sue attenzioni, tanto da commentare: “Mi sono svegliata e lui mi ha iniziato a fare un messaggio alle spalle. I messaggi altruistici sono accettati. Meglio questo risveglio che quello dove mi tirano dai piedi, almeno mi godo un massaggino…”.



