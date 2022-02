Alessandro Basciano abbandona il Grande Fratello Vip?/ Valigie a fine puntata…

Alessandro Basciano questa sera ha ricevuto un provvedimento disciplinare da parte della redazione del Grande Fratello Vip 2021 che ha deciso di punire il ragazzo con una nomination d’ufficio per via del suo “Comportamento arrogante e violento” nei confronti degli altri concorrenti e della regia che durante il litigio ha più volte chiesto al ragazzo di indossare il microfono ricevendo anche insulti da parte sua. Il ragazzo anche dopo il provvedimento e dopo essere stato rimproverato da parte delle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli continuando a difendere la sua posizione e spiegando la sua innocenza.

ALESSANDRO BASCIANO PROVVEDIMENTO AL GF VIP/ Signorini: "In nomination d'ufficio"

Alessandro Basciano abbandona la casa?

Durante il momento delle nomination da parte degli altri concorrenti, Alessandro Basciano ha deciso di non presenziare in salotto con gli altri per andare in camera da letto a preparare le valigie e ha comunicato ai suoi coinquilini di voler abbandonare la casa a seguito della puntata per via di quanto accaduto questa sera e all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. Alfonso Signorini ha comunicato a tutto il pubblico la decisione del ragazzo ribadendo che prima della fine della puntata chiederà al diretto interessato l’ufficialità della decisione.

