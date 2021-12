Alessandro Basciano abbraccia Soleil a letto/ GF Vip: lei gli sposta il braccio e…

Alessandro Basciano e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip paiono avvicinarsi come non mai. L’ingresso nella Casa dell’ex tentatore di Uomini e Donne, che ha fatto seguito all’uscita dal reality di Alex Belli, protagonista di una lunga “telenovela” con protagonista Soleil, ha sparigliato nuovamente le carte e creato dinamiche che in pochi avrebbero previsto dopo la turbolenta squalifica di Belli dal format di Canale 5. D’altro canto, però, perlomeno a parole, Soleil Sorge è stata sempre molto chiara sul fatto che, per lei, quella con Alex fosse una semplice e bella amicizia, anche se dai gesti che i due si scambiavano quotidianamente, baci compresi, sembravano emergere risvolti differenti.

In seguito, dicevamo, è arrivato Basciano, al cui fisico e alla cui bellezza l’ex concorrente di Pechino Express non è rimasta indifferente: anche nel corso della notte appena andata in archivio i due hanno dormito insieme, a testimonianza di come si sia prontamente instaurato un grande feeling tra di loro. Tuttavia, come mostrato dalle telecamere del GF Vip 2021, Basciano ha provato ad abbracciare la ragazza stanotte, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Infatti, in un video si vede come la Sorge sposti letteralmente il braccio della new entry, quasi come se fosse infastidita da quel tipo di atteggiamento.

SOLEIL SORGE SPOSTA IL BRACCIO DI ALESSANDRO BASCIANO: IL WEB SI SCHIERA DALLA SUA PARTE

Soltanto la notte precedente, tuttavia, Alessandro Basciano e Soleil Sorge avevano dormito avvinghiati l’uno all’altra e mostrato una spiccata complicità, anche se al risveglio pare che la giovane abbia chiesto a Basciano come mai si trovassero in quella posizione, aggiungendo poi che sarebbe tutto avvenuto nel sonno, in maniera inconscia.

Al di là di questo “precedente”, dopo l’abbraccio “rifiutato” da Soleil questa notte, il popolo del web si è schierato a suo sostegno: su Instagram si sprecano i commenti secondo cui quella di Basciano sarebbe semplicemente una tattica volta a creare una dinamica amorosa che possa consentirgli di andare avanti nel suo percorso all’interno della Casa. Dietrologie o vera attrazione? Soltanto il tempo lo potrà dire…

