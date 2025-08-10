Alessandro Basciano si sarebbe trasferito alle Isole Canarie ma qualora tornasse in Italia rischierebbe gli arresti domiciliari: ecco perché...

Alessandro Basciano si è trasferito alle Isole Canarie? Nuova residenza per il deejay, le beghe legali in Italia…

Alessandro Basciano rischia gli arresti domiciliari, dopo aver disertato lo scorso 6 agosto l’appuntamento con le Forze dell’Ordine per indossare il braccialetto elettronico. L’ex concorrente del Grande Fratello, su decisione del Tribunale di Milano, non può più avvicinarsi a Sophie Codegoni e alla luce delle ultime evoluzioni, qualora tornasse in Italia, rischierebbe l’arresto domiciliare “automatico”. Tuttavia, come riporta il sito ilvicodellenews, Alessandro Basciano attualmente non risiederebbe più in Italia. Il suo legale, Leonardo D’Erasmo, avrebbe fatto sapere che la nuova residenza del deejay è alle Isole Canarie, in Spagna.

Per questo motivo il deejay continua a trascorrere la sua estate lontano dall’Italia, senza badare a quanto stia accadendo sul fronte della giustizia. Su questo punto, il suo avvocato avrebbe fatto sapere che il mancato arrivo di Alessandro a Milano, per ricevere ed indossare il braccialetto elettronico, è unicamente dovuto alle questioni lavorative in corso.

Impegni che non avrebbero permesso ad Alessandro di recarsi in Italia per l’appuntamento con le Forze delle Ordine, né di riuscire ad organizzarsi tempestivamente. Insomma, da questo punto di vista nulla di nuovo all’orizzonte. Il fatto che non sia del tutto chiara la residenza dell’ex fidanzato di Sophie Codegoni mescola le carte in tavola.

Ad ogni modo Basciano aveva e ha tutto il il diritto, in Italia, di vedere Celine, la figlia avuta con Sophie, almeno tre volte alla settimana. Gli ultimi avvenimenti indicano però un deterioramento dei rapporti tra i Alessandro e l’ex compagna, con scenari alquanto cupi all’orizzonte. Il rischio è che a rimetterci, alla fine, sia solo la figlia Celine…

