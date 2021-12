Alessandro Basciano asfalta Alex Belli/ “Invece di parlare di me, pensa a tua moglie”

Alfonso Signorini non si lascia sfuggire l’occasione di aizzare Alex Belli contro Alessandro Basciano nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip. Apre allora il collegamento con la Casa e mostra al nuovo arrivato il post al veleno che Belli ha scritto su di lui, chiamandolo suo “copia-incolla”. Basciano alza gli occhi al cielo, poi esordisce dichiarando “Non posso giudicarlo che comunque non lo conosco”; poi però ha in serbo una stoccata che lascia i presenti stupiti “Io più che pensare a me penserei alla moglie, perché una volta gliele ha fatte finte le corna ma la seconda volta non lo so, visto che occupa tutto questo tempo a scrivere degli altri…”

Alex Belli vs Aldo Montano/ "Le tue ex han più corna delle renne di Babbo Natale"

Belli, colpito nell’orgoglio, replica: “Voglio darti un consiglio… sei andato in giro a vantarti delle carezze con Soleil e ti dico che non si fa”. Alessandro però non incassa e, anzi, ribatte a tono: “Assolutamente no, sei un falso! E comunque il consiglio da te non lo voglio, parli a vuoto! Qui se c’è chi ha fatto i teatrini sei stato tu!” Il botta e risposta si conclude con Soleil che appoggia proprio l’ultimo arrivato a discapito di Alex.

