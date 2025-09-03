Alessandro Basciano, toni pacati e poi fiume in piena durante un’intervista di Selvaggia Lucarelli sul ‘caso’ del braccialetto elettronico.

Nelle ultime settimane Alessandro Basciano è tornato al centro della scena; complici le ordinanze ai suoi danni dopo le controversie giuridiche riferite al rapporto turbolento con la sua ex compagna Sophie Codegoni. Tutto è partito dalla disposizione della procura di Milano secondo cui l’ex volto del Grande Fratello avrebbe dovuto indossare un braccialetto elettronico in virtù delle accuse di stalking ricevute dalla Codegoni. Una situazione che aveva dato adito a nuovi risvolti dopo che – come racconta Isa e Chia – il ragazzo, non presentandosi in commissariato, rischiò addirittura i domiciliari.

La situazione sembrava rientrata proprio nei primi giorni di agosto con un cambio di atteggiamento da parte di Alessandro Basciano; nuovi dubbi sono sorti però intorno la metà del mese scorso quando nuovamente era stato avvistato senza il braccialetto elettronico imposto per l’ordinanza dopo le accuse di stalking ai danni di Sophie Codegoni. Le ultime novità non riguardano però il rapporto in senso stretto con l’ex compagna bensì una chiacchierata turbolenta con Selvaggia Lucarelli. Intervistato dalla giornalista ha infatti dato la sua versione dei fatti sull’assenza del braccialetto elettronico nelle foto emerse di recente ma ha anche dibattuto non poco con l’intervistatrice.

Alessandro Basciano attacca Selvaggia Lucarelli: “Mi stai strumentalizzando come la mia ex compagna!”

“Ho fatto una brutta caduta in modo d’acqua e mi sono slogato una caviglia, ho i tendini tutti infiammati…”, inizia così Alessandro Basciano – come riporta Isa e Chia – spiegando come l’assenza del braccialetto elettronico sia ascrivibile a dei seri problemi fisici derivanti da un incidente. “Ho fatto i raggi e mi hanno dovuto mettere un tutore con queste stecche in ferro e devo stare fermo 10 giorni…”. L’ex volto del Grande Fratello ha poi aggiunto ulteriori dettagli sulla vicenda per poi essere incalzato da Selvaggia Lucarelli sulla questione dell’ordinanza. “Il braccialetto elettronico è una misura preventiva; sono finito alla gogna mediatica perchè associato a casi di violenza reale, è questa la cosa brutta… Un’ordinanza di 10 mesi fa dice che il reato non sussiste”.

Ribatte colpo su colpo Selvaggia Lucarelli che, partendo dall’ordinanza menzionata da Alessandro Basciano, pone l’accento ancora una volta sull’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Stando a quanto raccontato da Isa e Chia, l’ex compagno di Sophie Codegoni sembrerebbe aver perso la pazienza attaccando anche la giornalista: “Stai strumentalizzando come lei! Ma qualcuno te l’ha detto che questa ragazza non se la ca*a di pezza nessuno? Io non riesco nemmeno a lavorare!”. L’ira di Basciano sarebbe poi proseguita: “Non vi rendete conto che questa è andata in tv perchè erano 8 mesi che non lavorava? Per 10 mesi sono stato massacrato. non lavoro più e devo dare da mangiare ai miei figli!”.