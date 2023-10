Alessandro Basciano attacca Sophie Codegoni dopo Verissimo: “Cattiveria inaudita”/ “Presto tutta la verità”

Alessandro Basciano replica alle dichiarazioni di Sophie Codegoni dopo l’intervista a Verissimo: “Cattiveria inaudita e di fantasia”

Aria di tempesta tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Dopo che quest’ultima ha rilasciato un’intervista al veleno in occasione della sua partecipazione a Verissimo, dove ha spiegato la sua versione dei fatti sulla fine della storia con Alessandro, l’ex gieffino è apparso sui social per replicare a quelle che ha definito dichiarazioni di “grande fantasia”. Sophie Codegoni, infatti, ha parlato di manipolazioni, bugie e tradimenti nel corso del vis a vis con Silvia Toffanin. Parole forti e toccanti, con Alessandro Basciano che si è sentito costretto ad intervenire e rispondere.

“Per la cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti e di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me è la nostra bimba di 5 mesi (da non dimenticare)”, la presa di posizione di Basciano sui social. Alessandro è un fiume in piena e promette una replica a tono “visto che non ha rispettato lei in primis”. “Con grande rammarico – scrive ancora su Instagram – sarò costretto a tirare fuori tutta la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell’arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni. Non capisco l’odio che porta le persone a tanta perfidia per un attimo di gloria”. L’ex concorrente del Grande Fratello è molto deluso da Sophie e promette provvedimenti seri.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sempre più in lite dopo la rottura. Lui: “Tirerò fuori la verità”

“Appena ci sarà il momento giusto dirò tutta la verità. E lì saranno ca**i amari per tutti quanti. Questoo è poco ma sicuro. Ps. Da persona innamorata mi prendo la responsabilità perché nessuno è perfetto ma certe accuse son calunnie e diffamazioni che non mi appartengono minimamente”, conclude Alessandro Basciano. Per ora il pubblico sembra schierarsi dalla parte di Sophie, ma Alessandro ha tutte le intenzioni di chiarire la sua posizione.

Intanto il suo avvocato Leonardo D’Erasmo ha chiesto al programma Verissimo il diritto di replica per il suo assistito, che avrebbe preferito mantenere private determinate questioni familiari e personali: “Alla luce di quanto andato in onda nel programma Verissimo, il mio assistito Alessandro Basciano, che avrebbe preferito mantenere riserbo sulle questioni personali e familiari è, tuttavia, costretto a chiedere una replica sui contenuti emersi. Come è noto, le verità e le versioni raccontate possono avere più sfaccettature. Prima di condannare è sempre bene sentire il suo di entrambe le campane”, scrive il legale di Basciano. Insomma la ‘battaglia’ mediatica con l’ex fidanzata Sophie Codegoni sembra appena iniziata.

