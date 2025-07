Alessandro Basciano finisce sotto attacco, l'ex fidanzata Clementina tuona: "Ha scelto di non essere presente"

Alessandro Basciano torna nel mirino della sua ex fidanzata Clementina Deriu, la donna con la quale dopo una lunga relazione il deejay ha avuto una figlia. Intervenuta su Instagram, Clementina ha lanciato una frecciatina: “La cosa più difficile è fare da mamma e da papà ad un figlio, quando chi avrebbe dovuto esserci ha scelto di non farlo. Ma ogni sforzo e sacrificio fatti vengono ripagati quando lo vedi crescere felice e sereno, con i giusti valori nonostante tutto” ha scritto la donna lanciando dunque una frecciata neanche troppo velata all’ex compagno di Sophie Codegoni.

Belen Rodriguez e Olly stanno insieme? Verità sul flirt tra dediche, video e rumor/ "Lei è andata a casa sua"

Non è la prima volta che assistiamo a un po’ di tensione tra i due via social, un attacco in piena regola della donna, che ricorda a Basciano di essere forse troppo poco presente con il figlio. L’ex compagna di Basciano ha aspramente criticato il deejay per essere poco presente nella vita del loro figlio Nicolò. Ma, recentemente, lui aveva postato una foto proprio con il figlio e l’amico del cuore Gianluca Costantino.

Dayane Mello concorrente al Grande Fratello Gold?/ "Con lei due veterane del reality amatissime": chi sono

Alessandro Basciano e la tensione con Sophie Codegoni

Negli ultimi anni il modello è finito sotto la lente d’ingrandimento per via della sua relazione con Sophie Codegoni. La modella ha tuonato, denunciando gli atteggiamenti violenti dell’ex fidanzato: “Ovunque io andassi, lui lo sapeva e mi mandava la foto di dove ero. Sapeva tutto. Mi scriveva: ‘Put.. ti tolgo la bambina’”.

Di recente Alessandro Basciano è tornato sotto i riflettori dopo che sono esauriti i braccialetti elettronici, con il deejay che a questo punto non può avvicinarsi per alcuna ragione a Sophie Codegoni. La stessa modella e influncer è stata accostata a una possibile presenza nella casa del Grande Fratello, dove potrebbe tornare con il pesante carico della sua storia.

Delitto di Garlasco/ Lovati: “Stasi? Bugiardo ma non colpevole, questa indagine è una fake news”