Alessandro Basciano beccato con una concorrente del Gf vip/ Non è la fidanzata Sophie Codegoni…

Grande fratello vip 6, Alessandro Basciano esce con Federica Calemme: con loro non c’è Sophie Codegoni

Ha appassionato i telespettatori intraprendendo la sua lovestory con Sophie Codegoni al Grande fratello vip 6 e in queste ore Alessandro Basciano torna al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? L’ex Temptation island è stato avvistato dai paparazzi di Nuovo magazine, il giornale diretto da Riccardo Signoretti, mentre passeggiava per le strade di Roma e in atteggiamenti complici con Federica Calemme, come Alessandro Basciano e la sua attuale fidanzata Sophie concorrente al Grande fratello vip 6. Le immagini esclusive della passeggiata dei due ex gieffini -pubblicate sul giornale- fanno, intanto, discutere e destano clamore mediatico, dal momento che la fonte dedica tra le pagine del nuovo numero un articolo all’avvistamento di Basciano con la Calemme definendolo una passeggiata romantica, con tanto di punto interrogativo sibillino, allusivo ad un presunto tradimento di lui nei riguardi di Sophie Codegoni: “Che succede?”.

Nell’articolo che il noto rotocalco di gossip dedica ad Alessandro Basciano e il presunto flirt in corso con Federica Calemme, la quale è formalmente impegnata con Gianmaria Antinolfi, si legge quindi il gossip del momento così testualmente riportato: “La Casa del Grande Fratello Vip è un lontano ricordo per Alessandro Basciano (32), che però non riesce a staccarsi dai suoi coinquilini. In particolare, da Federica Calemme (26). Lui e l’ex professoressa de L’Eredità vengono avvistati durante una passeggiata a due nel centro di Roma. Poi entrano in un bar per un caffè e, tra sorrisi complici e chiacchiere, appaiono molto vicini”. Ma non è tutto.

Sophie Codegoni gelosa di Federica Calemme? Cosa accade dopo il Grande fratello vip 6

La fonte del gossip del momento, allusivo ad un sospetto tradimento extra- Grande fratello vip di Alessandro Baciano con Federica Calemme e ai danni di Sophie Codegoni, intanto, sottolinea tra le pagine del nuovo numero in edicola che la bionda ex gieffina sia molto gelosa dell’amato imprenditore palestrato. Motivo per cui non si escluderebbe una reazione furibonda per l’ex Uomini e donne alla visione degli scatti della “passeggiata romantica” del momento. Nel frattempo, però, un esperto di gossip ha voce in capitolo. A chi taccerebbe Alessandro Basciano di infedeltà ai danni di Sophie Codegoni, quest’ultimo replica sottolineando i rapporti di collaborazione che intercorrerebbero tra l’ex Temptation island e la fidanzata di Gianmaria Antinolfi, altro protagonista del Grande fratello vip 6. “Ahahah foto di tre settimane fa. Erano insieme per lavoro e non erano da soli“, è la pronta smentita di Amedeo Venza lanciata tra le Instagram stories, che grida alla disinformazione a margine del gossip del momento.

E’ importante ricordare, inoltre, che su richiesta di Alessandro Basciano, Sophie ha interrotto ogni tipo di rapporto, anche di collaborazione lavorativa, con Fabrizio Corona, ex manager ed ex fidanzato di lei. E una domanda sorge ora spontanea: che a sua volta Sophie possa proibire ad Alessandro delle collaborazioni lavorative con vip donne, che possano risultare compromettenti per il loro fidanzamento? Chissà!











