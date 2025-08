Per la mancanza del braccialetto elettronico, non era stato possibile applicarlo ma ora Alessandro Basciano dovrà indossarlo dal 6 agosto.

Dal 6 agosto, Alessandro Basciano dovrà indossare il braccialetto elettronico e restare a 500 metri dall’ex fidanzata Sophie Codegoni. Il dj è accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna e mamma di sua figlia Celine Blue. L’amore tra i due era nato nel corso della comune partecipazione al Grande Fratello Vip 6. Usciti dalla casa, Sophie e Basciano hanno continuato a vivere la relazione fino a scoprire dell’arrivo della piccola Celine. Con il tempo, tuttavia, la relazione si è rotta portando a delle conseguenze inimmaginabili culminate nella denuncia della Codegoni.

Finora, non era stato possibile applicare il braccialetto elettronico a Basciano per la mancanza dello stesso. Il prossimo 6 agosto, però, il dj dovrà presentarsi in commissariato a Milano per l’applicazione della misura cautelare. In caso contrario finirà ai domiciliari, come stabilito dal Riesame.

Il recente sfogo di Alessandro Basciano nei confronti di Sophie Codegoni

La notizia dell’applicazione del braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano arriva pochi giorni dopo lo sfogo del dj nei confronti di Sophie Codegoni. Sul proprio profilo Instagram, Basciano aveva pubblicato un post fiume in cui lamentava l’impossibilità di poter avere un rapporto con la figlia Celine. “Nel procedimento davanti al giudice di famiglia ho un provvedimento che mi autorizza a vedere mia figlia 3 volte a settimana”, scrive Basciano.

“Altra follia, una ‘madre’ che anziché favorire il rapporto padre/figlia, lo ostacola richiedendo l’affidamento esclusivo assoluto che (naturalmente le è stato rigettato)” – dice ancora e poi conclude così – “Questa piccola ha anche un papà che la ama, ricordiamocelo… quando hai la coscienza pulita puoi andare a testa alta davanti a tutto e tutti…”, ha aggiunto.