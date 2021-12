Alessandro Basciano, chi è il nuovo concorrente GF Vip/ Da Uomini e Donne a Temptation Island

Alessandro Basciano è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip che varcherà la Porta Rossa nella puntata di oggi 17 dicembre 2021. Se per alcuni spettatori il suo nome apparirà del tutto estraneo, gli appassionati dei programmi di Maria De Filippi avranno invece già sentito parlare di lui in passato. Questo perché Alessandro, come Sophie Codegoni, è un ex volto della trasmissione Uomini e Donne. Nell’ambito del dating show di Maria De Filippi, Basciano ha ricoperto il ruolo di corteggiatore, facendosi apprezzare per il suo carattere. Successivamente ha poi preso parte alla trasmissione estiva di Canale 5, Temptation Island.

Ma scopriamo qualcosa di più sul conto di Alessandro Basciano, che su Instagram può contare su un seguito di oltre 383 mila follower. Il giovane, classe 1989, è di origini genovesi ed è un imprenditore. Nella vita si occupa di rivendita di automobili a Roma ma il mondo dello spettacolo lo ha sempre stuzzicato. Non è un mistero che, grazie alla sua bellezza, sia riuscito ad avere un posto anche nel mondo della moda diventando testimonial di marchi del calibro di Desquared. Nel 2019 ha esordito come corteggiatore di Uomini e Donne sebbene alle spalle avesse una relazione importante dalla quale nel 2016 è nato il suo primogenito Nicolò.

Alessandro Basciano, nuovo concorrente del GF Vip: le sue storie sentimentali

Durante l’esperienza a Uomini e Donne, Alessandro Basciano sperava di aver trovato l’amore in Giulia Quattrociocche, allora tronista, che ha però preferito a lui Daniele Schiavon, suo acerrimo rivale sin dal suo esordio televisivo. Successivamente l’ex corteggiatore ha avuto la possibilità di poter fare ancora televisione calandosi questa volta nei panni del tentatore in Temptation Island, dove riuscì a folgorare letteralmente Valeria Liberati, fidanzata di Ciavy. Tra i due nacque una sintonia sempre più forte fino a far scattare quasi un bacio.

In merito alla sua situazione sentimentale, attualmente Basciano è single dopo una breve relazione con Erjona Sulejmani, di origini albanesi ed ex moglie del calciatore Blerim Dzemaili. Una relazione che è durata solo pochi mesi dopo essere usciti allo scoperto lo scorso giugno durante una vacanza in Puglia. Dopo la fine dell’estate però, a quanto pare le cose tra i due si sarebbero affievolite sempre di più, quindi ora Alessandro si accinge ad entrare nella Casa del GF Vip single e pronto, forse, a trovare l’amore.



