Alessandro Basciano compleanno bidonato “Non porto rancore…”/ Chi sono gli assenti?

Grande fratello vip 2022, Alessandro Basciano bidonato al compleanno

Ha appassionato i telespettatori del Grande fratello vip 6 con la lovestory avviata nella Casa dei vip insieme a Sophie Codegoni e ora torna al centro dell’attenzione mediatica. Si tratta di Alessandro Basciano, che prosegue a gonfie vele la relazione amorosa con l’ex Uomini e Donne, ma a quanto pare non gode di stabilità nei rapporti di amicizia.

Tanto che – così come ripreso da Gossip e tv, lui avrebbe invitato al ricevimento per il suo compleanno diversi vip, in particolare alcuni ex coinquilini al Grande fratello vip 6, per poi ricevere delle bidonate last-minute con più invitati che avrebbero disertato il party di festeggiamenti. Il che ha a quanto pare lasciato di sasso sia la produzione della festa – organizzata in un locale sito a Napoli, città dove Basciano ha molti amici – sia Chi magazine, che avrebbe voluto pubblicare più scatti dei festeggiamenti seguiti dal suo entourage e non ritrovarsi un servizio fotografico incompleto.

Tra gli invitati all’evento hanno presenziato solo Giucas Casella e Gianluca Costantino, ex Gf vip 6. “L’improvvisa assenza di molti di loro – viene testualmente ripreso da Biccy.it – avrebbe un po’ indispettito i dirigenti del locale che ha ospitato il compleanno ed anche Alfonso Signorini che si sarebbe ritrovato sul proprio settimanale solo due foto con pochissime celebrità”.

Alessandro Basciano si apre sugli ex Grande fratello vip

L’ex Grande fratello vip 6, che nel dettaglio ha spento 33 candeline e che ha tenuto il party di festeggiamenti il 1° giugno, rispetto alle “bidonate” vip ricevute ha dichiarato a Chi magazine: “Io ho invitato un po’ tutti, però c’era il ponte di mezzo. Con serenità sono rimasto in buoni rapporti con quasi tutti i miei ex compagni di viaggio. Non porto rancore nei confronti di nessuno. Il gioco è finito, conta la vita reale”.

Grandi assenti ai festeggiamenti dell’ex tentatore di Temptation island, tra gli altri, anche Soleil Sorge e il trio delle sorelle, Lulù, Clarissa e Jessica Selassiè.











