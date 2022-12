Alessandro Basciano/ “Con Sophie Codegoni facciamo l’amore quattro volte a settimana”

Alessandro Basciano e l’amore per Sophie Codegoni

Alessandro Basciano sarà papà per la seconda volta: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip aspetta un figlio con la compagna Sophie Codegoni. La voglia di costruire una famiglia da parte dei Basciagoni, come li chiamano i fan, era nell’aria da diverso tempo, ma con la notizia della prima maternità dell’ex tronista di Uomini e Donne è diventata realtà. Proprio la Codegoni dalle pagine del settimanale Chi non aveva escluso la possibilità dichiarando: “io tra due anni al massimo voglio avere un figlio. Con Ale? Ne abbiamo parlato. Il nostro sogno è avere una femminuccia, la chiameremmo Celine…”. L’incontro tra i due è avvenuto sotto gli occhi di tutti all’interno della casa del Grande Fratello Vip e da quel momento non si sono mai più lasciati.

“Non ci siamo mai staccati e adesso è arrivato il momento di scegliere tra Milano e Roma. Sicuramente cercheremo una casa più grande a Milano” – ha rivelato l’ex concorrente del GF VIP che parlando anche della sua vita privata con la bella Sophie ha rivelato – “noi superiamo Jennifer Lopez e Ben Affleck di almeno tre volte”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano vs Jennifer Lopez e Ben Affleck

“Altro che Jennifer Lopez e Ben Affleck. Loro fanno sesso quattro volte a settimana? Non li superiamo almeno tre volte”. Con queste parole Sophie Codegoni e Alessandro Basciano dalle pagine del settimanale Chi hanno parlato della loro vita di coppia. I Basciagoni contro i Bennifer? Sembrerebbe proprio di si, anche se peccato che nessuno dei due abbia nulla in comune con le due star di Hollywood. Paragoni a parte, Sophie e Alessandro sono più innamorati che mai e da quando hanno lasciato la casa del GF VIP non si sono mai staccati. ”

“Non ci siamo mai staccati. Adesso è arrivato il momento di scegliere tra Roma e Milano. Sicuramente cercheremo una casa più grande a Milano” – ha raccontata la coppia che tra nove mesi avranno il loro primo bambino!











