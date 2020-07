Alessandro Basciano: “Con Valeria c’è affetto”/ “Dopo Temptation e Uomini e Donne…”

Alessandro Basciano parla delle sue esperienze come corteggiatore di Uomini e Donne e come tentatore di Temptation Island 2020 in una doppia intervista. Ai microfoni di Novella 2000 nel numero in edicola del 23 luglio, Alessandro Basciano confessa di essere riuscito ad abbattere i muri che aveva alzato intorno a sè dopo la fine della storia con la madre di suo figlio. Mettendosi in gioco a Uomini e Donne, parlare di se stesso e delle proprie emozioni gli ha così permesso di poter tornare a riassaporare quelle emozioni che pensava di non poter più provare. “Uomini e Donne mi ha permesso di tirare fuori emozioni che tenevo nascoste da tempo. Ho imparato a farmi scivolare addosso le critiche, a combattere la mia impulsività e a essere meno rigido. Sento di essermi sbloccato, di avere aver ripreso contatto con il mio lato più emotivo, ho parlato dei miei genitori, di quanto anche a trent’anni e con un figlio da crescere, si possa soffrire la mancanza della propria famiglia. Sono grato a Uomini e Donne che mi ha permesso di fare tutto questo”, ha raccontato Basciano che, da programma di Maria De Filippi è uscito single. Ciò, però, gli ha permesso di partecipare a Temptation Island 2020 come tentatore.

ALESSANDRO BASCIANO DOPO TEMPTATION ISLAND 2020: “CON VALERIA LIBERATI TANTO AFFETTO”

Nel villaggio di Temptation Island 2020, Alessandro Basciano ha incontrato Valeria Liberati con cui è nato un feeling speciale che ha aiutato Valeria a capire di non poter portare avanti la sua relazione con Ciavy. Cos’è successo, dunque, tra Valeria e Alessandro? Stando alle parole di Basciano, tra i due non sarebbe nato l’amore. “E’ nato un bell’affetto e di qualsiasi cosa dovesse aver bisogno io ci sarò”, ha raccontato a Uomini e Donne Magazine nel numero in edicola dal 24 luglio. “Non sono entrato nel programma per cercare l’amore a tutti i costi, ma non lo scanserei se lo trovassi. Dopo una rottura simile, per esperienza, credo che nessuno sia davvero pronto ad intraprendere un’altra relazione perchè finirebbe per trascinarsi dei fantasmi del passato”, aggiunge ancora Alessandro che poi aggiunge di voler vedere Valeria felice.



