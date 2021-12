Alessandro Basciano concorrente del Grande Fratello Vip/ Entra venerdì 17 dicembre?

Alessandro Basciano è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2021. L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma pare che l’ingresso dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne nella casa più famosa d’Italia sia ormai certo. Alessandro Basciano potrebbe varcare la famosa porta rossa già venerdì 17 dicembre quando, a salutare definitivamente il pubblico del reality sarà Aldo Montano che ha deciso di non accettare il prolungamento mentre la permanenza di Manila Nazzaro e Davide Silvestri è ancora in dubbio. Insieme ad Eva grimaldi che ha già annunciato di essere una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2021 entrerà anche Alessandro Basciano?

Carmen Russo contro Soleil Sorge "Eri vittima e complice di Alex"/ "Il bacio finale…"

Tatuato, fisico atletico e già papà di un bambino, Alessandro Basciano ha conquistato la popolarità corteggiando Giulia Quattrociocche che gli preferì Daniele Schiavon cuo cui la storia è finita poco dopo. Alessandro, attualmente, sarebbe single e sarebbe pronto ad entrare nella casa per rendere felici le ragazze più giovani.

Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan avvinghiati nel letto/ Video, baci e coccole

Alessandro Basciano chi sceglierà tra Soleil, Sophie e Jessica?

Con Lulù Selassiè sempre più innamorata del suo Manuel Bortuzzo, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, le ragazze che potrebbero entrare nelle grazie di Alessandro Basciano sono Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Jessica Selassiè. Soleil, tuttavia, ancora scossa da ciò che è accaduto con Alex Belli, ha sempre detto di avere un uomo che la sta aspettando fuori. Sophie, invece, è sempre più vicina a Gianmaria Antinolfi anche se ha ribadito più volte di considerarsi libera.

L’unica, dunque, che non ha lasciato nessun flirt fuori dalla casa e che non ha una persona speciale all’interno delle mura della casa di Cinecittà è proprio Jessica Selassiè che, più volte, ha chiesto ad Alfonso Signorini di fa entrare ragazzi single e “boni”. Alessandro Basciano sarà di suo gradimento?

Biagio D'Anelli, lite con Miriana per Soleil/ "É libera. Io sono fidanzato, ma tu..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA