Alessandro Basciano contro il GF Vip “Due pesi e due misure”/ “Avrò i miei modi, ma…”

Alessandro Basciano sbotta contro il Grande Fratello Vip dopo aver ricevuto una nomination d’ufficio. Nel corso della quaranteduesima puntata che ha decretato Lulù Selassiè seconda finalista, Alfonso Signorini ha comunicato la decisione del Grande Fratello che ha adottato un provvedimento disciplinare nei confronti di Alessandro, reo di aver avuto una reazione eccessiva nei confronti di Alex Belli dopo una discussione che ha coinvolto anche Sophie Codegoni. Dopo aver palesato l’intenzione di abbandonare il reality, Alessandro ha deciso di accettare la nomination e aspettare l’esito del televoto durante la prossima puntata.

Tuttavia, l’ex tentatore non nasconde il proprio malcontento e durante uno sfogo con Sophie, pur ammettendo i suoi errori, Alessandro ha fatto notare come, in alcune situazioni, siano stati usati due pesi e due misure. Indirettamente, Basciano ha lasciato intendere che anche altri concorrenti avrebbero meritato provvedimenti disciplinari che non sono arrivati.

Lo sfogo di Alessandro Basciano contro il Grande Fratello Vip

Alessandro Basciano non ha reagito benissimo alla nomination d’ufficio ricevuta dal Grande Fratello Vip, ma anche alle critiche ricevute in puntata. “Non c’è rispetto reciproco, questa è la verità. Io sono obiettivo, avrò i miei modi di me**a, ma sono obiettivo. Due pesi, due misure, con me non è stato fatto questo. Non si è sentita mezza parola fuori posto di quelle che mi hai detto tu. Sei andata pesante oggi, non si è visto l’inizio. Non hanno fatto vedere te che mi venivi vicino, che mi hai provocato. Non è giusto”, si è sfogato con Sophie.

Sophie e Alessandro, poi, si sono separati. La Codegoni, infatti, ha dormito con Jessica e Lulù mentre Alessandro nell’altra stanza. Per lui, quella di oggi, è una giornata particolare. Alle prese con un infortunio al piede causato dai calci tirati alle sedie durante la giornata di ieri, sta trascorrendo la giornata a letto.





