Alessandro Basciano, ospite di Giuseppe Cruciani a La Zanzara, parla di Sophie Codegoni e rivolge un'accusa all'ex compagna.

Alessandro Basciano, giovedì scorso è stato ospite di Giuseppe Cruciani a La Zanzara, in cui ha parlato della storia con Sophie Codegoni spiegando che, durante il loro rapporto, non c’è mai stata violenza fisica. “Io non le ho mai alzato le mani. Ci sono stati insulti, perché la nostra era una relazione tossica. Le parolacce però le dicono anche i bambini all’asilo! Nel mio caso specifico il codice rosso è stato amplificato dalla mia mediaticità, dal fatto che ho partecipato a dei programmi. C’è stata una presa di posizione sul personale“, ha spiegato Basciano a Giuseppe Cruciani come riporta Biccy.

Vincitore Ballando con le stelle 2025: i pronostici/ Chi è il favorito secondo gli scommettitori

Nel corso del suo intervento a La Zanzara, Alessandro Basciano ha rivolto accuse anche a Sophie Codegoni: “La accusandola di aver utilizzato il dramma della violenza di genere per un suo tornaconto: “Adesso lo dico, lei ha strumentalizzato la violenza sulle donne. Non è una cavolata e lo dico. I sto parlando del mio caso personale. Io da dieci mesi a questa parte seguo un percorso psicologico, ma per il trauma che ho subito successivamente. Parlo di quello che è accaduto dopo l’arresto, anche essere accusato di una cosa che non mi appartiene, o del fatto che per cinque mesi non ho potuto vedere mia figlia. La violenza la sto subendo io!”, riporta ancora Biccy.

Mediaset, cambia il palinsesto/ Quando vanno in onda i daytime di Amici e del Grande Fratello

Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni: cos’è successo dopo le accuse

Alessandro Basciano che deve indossare il braccialetto elettronico ha poi spiegato cos’è successo nella sua vita dopo le accuse di Sophie Codegoni. “Sapete cosa significa essere messi alla gogna e subire gli attacchi del pubblico? La mia psicologa si occupa di casi di violenza sulle donne, mi ha sottoposto a test scientifici e la mia personalità è risultata non pericolosa e lei ha studiato il comportamento della mia ex compagna, che non risulta… La mia ex non deve chiedere scusa a me, ma a tutte le donne che hanno subito violenza!“, ha detto ancora il dj.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno in crisi dopo Uomini e Donne?/ L'indizio che preoccupa i fan

La giornalista Annarita Briganti è intervenuta consigliando a Basciano di non tirare in ballo Sophie Codegoni e di non rivolgerle pubblicamente accuse. “Io la tiro in ballo perché sono finito in galera e in una gogna mediatica!”, ha replicato il dj. “Sono innocente e non ho commesso quello di cui sono accusato. Io ho perso l’80% dei lavori, tutto per questa situazione”, ha concluso.