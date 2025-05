Tutt’altro che un colpo di coda, ma certamente quanto comunicato in queste ore da Alessandro Basciano attraverso i social coglie di sorpresa. L’ex volto del Grande Fratello pare non abbia gradito il recente intervento della sua ex fidanzata, Sophie Codegoni, a Le Iene. La giovane si è raccontata nel merito della liaison ponendo l’accento sulle derive legali ampiamente note alla cronaca del settore. Accuse di stalking, presunte minacce subite; lei ha dato la sua versione dei fatti dopo quanto dichiarato dal ragazzo in precedenza nella medesima trasmissione.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, cos'è successo/ Dalla denuncia al braccialetto elettronico: "Inferno…"

Ora, come racconta Novella 2000, Alessandro Basciano sarebbe corso ai ripari per tutelare la sua immagine. Una chiara presa di posizione dopo le parole della sua ex fidanzata Sophie Codegoni a Le Iene e soprattutto l’annuncio di provvedimenti a sua tutela e per manifestare il suo disaccordo rispetto ai racconti della donna. “In un momento così delicato è d’obbligo prendere le distanze dalle insensatezze delle notizie divulgate”, ha spiegato Basciano, per poi alludere a gesti compiuti per ottenere vantaggi in termini di profitto e per ambizioni professionali.

Sophie Codegoni, dedica per il compleanno della figlia/ Alessandro Basciano commenta a sorpresa

Alessandro Basciano: “Mi sono difeso da chi ha venduto il padre di sua figlia…”, reazione all’intervista di Sophie Codegoni a Le Iene

Non è il momento di raccontare la sua versione, ha spiegato Alessandro Basciano – preso atto delle parole di Sophie Codegoni a Le Iene – ma si è detto pronto a presentarsi nelle sedi opportune per rilanciare con il suo punto di vista. “Sono confortato dalla presenza di giudici competenti”.

Proseguendo nel suo post sui social – come racconta Novella 2000 – Alessandro Basciano ha inoltre rivelato di essersi già mosso dal punto di vista legale per tutelare la sua immagine da possibili diffamazioni ai suoi danni: “Ovviamente ho provveduto (…) Non entrerò più nel merito della questione come ho sempre cercato di fare se non per difendermi da chi ha venduto il padre della propria figlia per il ‘successo’…”.

Manuel Bortuzzo supporta Alessandro Basciano? Il like scatena la polemica/ Il gesto dopo il caso con Lulù