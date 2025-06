Alessandro Basciano e la fine del rapporto con Sophie Codegoni: esauriti i braccialetti elettronici

Alessandro Basciano sempre più nei guai, il modello e deejay che è stato denunciato dall’ex fidanzata Sophie Codegoni per atti persecutori e minacce, è protagonista di un nuovo caso. L’ex concorrente del Grande Fratello, dopo la conferma della misura cautelare, sarebbe stato informato del fatto che sono esauriti i braccialetti elettronici dopo la notifica di applicazione del dispositivo. Non è stato possibile installare il braccialetto ad Alessandro Basciano in seguito alle tante richieste.

Delitto di Garlasco/ Il racconto choc del fedele delle Bozzole: “Mi hanno aggredito dopo le mie parole”

L’ex gieffino è stato anche arrestato per 48 ore dopo l’accuse e le minacce rivolte a Sophie Codegoni, con oltre tremila pagine di chat finite sul tavolo degli investigatori. Tra i vari episodi cerchiati in rosso nei mesi scorsi, Alessandro Basciano avrebbe minacciato pesantemente l’ex fidanzata e un gruppo di amici con frasi molto pesanti come “vi uccido come cani, non sapete con chi avete a che fare“. Conseguenze che hanno portato alle denunce nei confronti del deejay, avvisato però nelle scorse ore della fine degli slot per i braccialetti elettronici, come riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos.

Patrizia Rossetti: carriera, vita privata e bellezza/ Chirurgia estetica? "Bisogna saper invecchiare bene"

Alessandro Basciano e l’attacco a Sophie Codegoni: “Tenuta nascosta la mia verità”

Insulti e minacce ricevuti via chat, Alessandro Basciano è finito sotto pesante attacco nei mesi scorsi da parte dell’ex fidanzata Sophie Codegoni. Dopo la scarcerazione in seguito all’arresto di un giorno, l’ex gieffino si era espresso duramente, promettendo di rivelare le sue verità: “Quello che ho subito, quello che ho sopportato, quello che ho tenuto nascosto per rispetto di mia figlia verrà tutto fuori” ha tuonato l’ex concorrente del Grande Fratello.

Stefania Corona, chi è ex moglie di Alvaro Vitali: perché si sono lasciati/ L'attacco in tv: "Finito l'amore"

Un rapporto finito nel peggiore dei modi, quando sembrava tutto in piedi per un possibile matrimonio dopo la proposta in pompa magna avvenuta sul red carpet di Venezia. Vedremo invece cosa accadrà adesso che Basciano è stato avvisato dopo i braccialetti sono andati esauriti.