Alessandro Basciano difende Antonino Spinalbese/ “Ti sono vicino. Non vi è peggior cattiveria…”

Alessandro Basciano dalla parte di Antonino Spinalbese

Dopo il durissimo botta e risposta tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono esposti schierandosi dalla parte dell’ex hair stylist. Dopo lo sfogo di Belen, Spinalbese ha replicato nuovamente lasciando un commento sotto il proprio post. “Mi vergogno molto di essermi esposto per la prima volta mediaticamente, sarà la rabbia, saranno tante cose, ma in questo ci rimetterà mia figlia, ed io l’ho permesso, ma non faccio mai cose a caso, devo pensare al suo futuro che da questo momento è cambiato, perché due persone “adulte” non sono riuscite a risolvere i loro problemi in privato, ma la disperazione mi ha portato a questo, e credo che questo sia un nuovo inizio per me, e spero che lo sia per tutti quei padri, costretti a situazioni folli. Scusatemi”, le parole di Spinalbese.

Tra i tanti commenti spuntati sotto il post di Antonino ci sono anche quelli di altri ex vipponi che si sono schierati dalla parte di Spinalbese. Tra i tanti, non è passato inosservato il commento di Alessandro Basciano: “Il tempo passa e condividere i momenti con i propri figli non torna indietro. Non vi è peggior cattiveria. Quindi ti sono vicino“.

Ex vipponi dalla parte di Alessandro Basciano

Non solo Alessandro Basciano. A supportare Antonino Spinalbese sono stati altri ex concorrenti del Grande Fratello Vip che hanno condiviso con lui l’avventura nella casa di Cinecittà. Oltre a Nicole Murgia e Milena Miconi che hanno lasciato un cuore rosso contraccambiato dallo stesso Spinalbese, a lasciare un commento è stato anche Marco Bellavia.

“Ciao Antonino. Volevo dirti che hai tutte le ragioni del mondo. Tu sai bene che il tempo passa e quello che dedichi, hai dedicato e dedicherai a Mia è e sarà preziosissimo. Consiglio di padre: trattieni la rabbia che ti lacera il cuore, sopporta un pochino e prepara i prossimi appuntamenti con lei. – ha continuato Marco – Poi non litigare con la madre della piccola, ma fatti valere anche legalmente se vuoi, ma soprattutto, vorrei consigliarti di non sfogarti qui in pubblico. Sono cose che fanno male, se amplificate da questi mezzi poi fan male ancor di più. Fatti sentire caro amico mio“, ha scritto Bellavia.

