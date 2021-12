Alessandro Basciano, doccia hot al GF Vip/ Provoca Jessica e Sophie, loro vanno via!

Alessandro Basciano continua a stuzzicare Sophie Codegoni e Jessica Selassiè nella Casa del Grande Fratello Vip. Il nuovo arrivato continua a corteggiare le due ragazze, seppur in modo differente, e mette in campo tutte le sue carte. L’ultima? Una doccia hot! L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha approfittato di un momento in cui sia Sophie che Jessica, insieme ad altre donne della Casa, si trovavano in veranda per arrivare in accappatoio e prepararsi a fare la doccia, proprio di fronte ai loro occhi.

Il ragazzo le ha così guardate entrambe e ha tolto l’accappatoio, mostrandosi tra muscoli e tatuaggi. La sfida è stata ben accolta da Jessica, che gli ha quindi detto “E se io non volessi assistere alla tua doccia?” Ne è seguito uno sguardo quasi di sfida e un silenzio che ha portato Sophie e le altre ad andare via tra risatine e sguardi complici: “Vi lasciamo da soli!”

Jessica Selassiè non cade nella provocazione di Alessandro Basciano, intanto Sophie…

Jessica Selassiè non cade nella provocazione di Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip. Così, rimasti soli, quando lui si appresta a gettarsi sotto la doccia, lei segue le altre: “Vado via anch’io”. La Selassiè, insomma, replica a tono a Basciano che, d’altronde, sembra preferire a lei Sophie. Quest’ultima, dopo aver dichiarato all’amica che mai l’avrebbe tradita per Basciano, dichiarando “Tranquilla io ho detto ad Ale che per me ora non ci può essere nulla perché penso anche a te e a Gianmaria. Non ho intenzione di fare altro adesso, per me tu vieni prima di tutto“, ha invece avuto una chiacchierata privata con Alessandro, dichiarandogli il suo interesse.

