Alessandro Basciano doccia sexy al Gf Vip/ Ha un debole per Soleil Sorge?

Alessandro Basciano, neo entrato del Grande Fratello Vip, è stato nelle scorse ore protagonista di una doccia sexy, che ha lasciato a bocca aperta le coinquiline ma anche il pubblico del reality show. Un fisico scultorio e tanti tatuaggi, infatti, per l’ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche e tentatore di Temptation Island. Il suo ingresso ha mosso le acque nella casa più spiata d’Italia e ad essere particolarmente interessate al trentaduenne sembrerebbero le due influencer Sophie Codegoni (che nonostante le effusioni con Gianmaria Antinolfi si reputa single) e Soleil Sorge (reduce dalla fine del complesso rapporto con Alex Belli), anche se finora negato qualsivoglia coinvolgimento. È ancora presto per dire se potrà nascere qualcosa o meno con una delle due.

Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, ad ogni modo, da parte sua non sta facendo nulla per stare in disparte. I coinquilini ed il popolo del web hanno già notato come guardi con attenzione alle coetanee dentro la casa. Per il momento sta valutando come muoversi, ma a breve potrebbe compiere le sue prime mosse.

Alessandro Basciano, nelle sue prime quarantotto ore al Grande Fratello Vip, infatti, ha già fatto discutere, non soltanto per la doccia sexy. Nella notte, infatti, come ripreso dalle telecamere della casa più spiata d’Italia, ha dormito al fianco di Soleil Sorge. Ad un tratto i due si sono ritrovati quasi avvinghiati, anche se pare che l’italo-americana lo abbia fatto inconsciamente. Un intreccio di gambe, prima di tornare alla realtà. Dopo che il neo-entrato l’ha avvolta con un braccio, infatti, l’influencer l’ha prontamente spostato.

In molti si stanno dunque chiedendo se Alessandro Basciano abbia già un debole per Soleil Sorge oppure se i due si stiano conoscendo. Sullo sfondo, intanto, rimane Sophie Codegoni, che al suo arrivo era entusiasta ma non ha ancora avuto modo di intrecciare un rapporto con l’inquilino, complice anche la presenza di Gianmaria Antinolfi, che la frena inevitabilmente.



