Alessandro Basciano “due di picche” da Soleil Sorge/ “Tienimi fuori dai giochi”

I nuovi ingressi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 hanno portato l’effetto sperato da Alfonso Signorini di aggiungere pepe alle vicende personali dei concorrenti. L’ingresso di Alessandro Basciano ha scatenato all’interno delle concorrenti del reality una vera e propria tempesta d’ormoni, soprattutto in Sophie Codegoni e Jessica Selassié che sono rimaste incantate dal fascino del nuovo concorrente ma anche in Soleil Sorge che ieri sera ha ricevuto una dichiarazione importante dal nuovo ingresso.

Durante la festa di compleanno organizzata per Sophie Codegoni, Alessandro Basciano si è lasciato andare con Soleil Sorge dichiarando alla ragazza di essere fortemente interessato a lei: “Perché secondo te non mi piaci tu? Sei una persona che mi prende molto di testa, perché sai parlare, sei sveglia, forte. Tu non sei fuori dai giochi, tu mi piaci. Ci ho provato solo con te praticamente”.

Alessandro Basciano si dichiara anche a Soleil Sorge ma…

La dichiarazione di Alessandro Basciano ha subito messo in stato d’allerta Soleil Sorge che ha subito chiesto al ragazzo di tenerla lontano dai suoi giochi ammettendo però di trovare interessante la sua strategia all’interno della casa.

Chissà se l’influencer cederà alle avance di quello che lei stessa, parlando con Giacomo Urtis, ha definito “Un tentatore nato” oppure avrà imparato dalla recente esperienza con Alex Belli e cercherà di stare il più lontano possibile da nuove “relazioni artistiche” all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021.

