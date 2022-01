Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi/ Crisi con Sophie e Federica: alleanza…

Problemi di cuore per Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi. L’ex corteggiatore di Uomini e donne, dopo la lite con Sophie Codegoni, si mantiene a debita distanza. Alessandro vorrebbe delle dimostrazioni da Sophie la quale ritiene che non sia necessario annunciare a tutti di essere fidanzati e ammette di avergli già dimostrato tanto chiudendo il rapporto con Gianmaria Antinolfi e avendo deciso di dormire con lui. Deluso dall’atteggiamento di Sophie, Alessandro sta trascorrendo sempre più tempo con Gianmaria Antinolfi il quale, a sua volta, non sta attraversando un bel momento con Federica Calemme con la quale si è esposto.

Alessandro ammette di essere deluso da Sophie e dai suoi modi di fare. In particolare, l’ex corteggiatore spiega di essere stato infastidito dal modo in cui è stato allontanato da Sophie dopo la discussione. Gianmaria lo ascolta ritrovandosi nelle sue parole. Tra i due sta nascendo una bella amicizia al punto da aver deciso di dividere anche il letto.

I consigli di Manila Nazzaro per Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha deciso di aspettare il primo passo di Alessandro Basciano nonostante abbia ammesso di considerarsi impegnata. L’ex tronista si sfoga così con le sue compagne di stanza a cui si unisce anche Manila Nazzaro alla quale confessa di essere infastidita dalla scelta di Basciano di regalare l’immunità a Gianmaria e non a lei. “Un conto è che l’avesse regalata ad una persona che è sempre stata vicina a lui dall’inizio come Miriana e un conto è regalarla ad uno dei nuovi arrivati. Anch’io mi sarei offesa”, ammette l’ex Miss Italia.

La Nazzaro, però, prova a convincere Sophie a riavvicinarsi spiegandole che Alessandro è un uomo, con un figlio e tante responsabilità e che ha solo voglia d’innamorarsi. I due, dunque, riusciranno a ritrovarsi?



