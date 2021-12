Alessandro Basciano è rifatto?/ Confessione al GF Vip: orecchie, denti e punturine…

Alessandro Basciano è rifatto? La domanda gira sul web dopo il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Non è il primo reality per l’imprenditore 32enne che abbiamo già visto a Uomini e Donne e Temptation Island; ed è proprio a fronte di queste sue apparizioni che qualcuno ha notato dei cambiamenti nel volto di Basciano. Da qui la domanda: l’ex tentatore ha fatto qualche ritocchino nel mentre? La risposta è sì, e ad ammetterlo è stato proprio lui, anche al Grande Fratello.

Tra i primi ritocchi estetici c’è quello alle orecchie. Basciano ha ammesso di averle rifatte perché le riteneva “a sventola” e questo lo metteva a disagio. Se si fa riferimento alla sua avventura a Uomini e Donne è infatti facile notare la differenza. Ma non è l’unico ritocchino di Alessandro.

Alessandro Basciano rifatto? Punturine alle labbra e…

Proprio nella Casa del Grande Fratello Vip si è trovato ad ammettere di fare delle punturine alle labbra. È stata Lucrezia Selassié a chiedergli a bruciapelo in sauna: “Ti sei rifatto le labbra”, così Alessandro ha confessato di aver fatto qualche punturina. Ma non è finita qui. Molti telespettatori hanno notato anche i suoi denti perfetti, tanto che lo stesso Alex Belli ha fatto dell’ironia, definendolo in diretta “American Smile“. Da qui il sospetto che il gieffino abbia deciso di ‘rifarsi’ i denti, mettendo delle faccette dentali che permettono un aspetto perfetto alla dentatura.

