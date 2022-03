Alessandro Basciano e Sophie Codegoni “Bruciamo”/ Tra foto hot e il figlio Nicolò…

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano anche ora che è finito il Grande Fratello Vip 6. I due, che da quando si sono ritrovati al di fuori del reality sono sempre insieme, stanno mostrando di essere molto innamorati. Ad esempio, nelle ultime ore l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un post con una dedica per il fidanzato tratta dalla canzone Fuoco e benzina di Emis Killa. “Voglio che tutti sappiano che stiamo bruciando, perché siamo fuoco e benzina”, ha scritto Sophie Codegoni per Alessandro Basciano.

Non mancano scatti hot, come quello in una vasca da bagno. Inoltre, ha risposto a chi sui social si chiedeva se il fidanzato fosse tra quelli che aspettano le compagne fuori dai camerini. “No… sono io ad aspettare don basciano fuori dai camerini”, ha scherzato l’ex gieffina. Lui, tra l’altro, ha già avuto modo di far conoscere suo figlio Nicolò alla bella fidanzata, che ha mostrato subito grande feeling con il piccolo.

SOPHIE E IL FIGLIO DI BASCIANO: LE REAZIONI SOCIAL

Ad esempio, Alessandro Basciano ha pubblicato una storia su Instagram in cui è ripreso con Sophie Codegoni e il figlio Nicolò, nato dalla relazione con Clementina Deriu, mentre sono in auto. Sui social circola anche una storia dei tre insieme in un locale. Eppure, questa scelta di presentare il piccolo alla compagna ha destato qualche perplessità tra i fan, divisi tra chi è contento che le cose procedano bene e che Alessandro Basciano si confermi un papà presente e chi invece ritiene abbia accelerato troppo, suggerendo invece più prudenza.

“Io da madre, ma in questo caso parlo di basciano, avrei aspettato a far conoscere subito il figlio. Sono due ragazzi immaturi… a mio figlio ho aspettato un po’ prima di far conoscere mio figlio ad un’altra persona che non fosse il padre”, uno dei commenti che circola sui social. Ma Sophie Codegoni e Alessandro Basciano tirano dritto, anzi non escludono di fare altri passi importanti.

