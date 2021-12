Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, notte insieme al Gf Vip/ E tradisce Jessica…

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno trascorso la notte insieme nella casa del Grande Fratello Vip. Inizialmente il neo-entrato si era avvicinato a Soleil Sorge, la quale però gli ha rifilato un due di picche, non credendo nella sua buonafede. Al contrario, la modella ed ex tronista non sembra disdegnare le sue attenzioni, nonostante prima del suo ingresso fosse in intimità con Gianmaria Antinolfi.

I due, come mostrato nel corso della diretta e come riportato da Biccy, sono stati a letto sotto le coperte insieme fino alle 6 del mattino, scambiandosi non poche coccole. Carezze, grattini e qualche sospiro. Il bacio pare che non ci sia stato, ma c’è mancato veramente poco. La situazione sembra adesso ad un punto di svolta. Sophie Codegoni, prima di andare avanti, tuttavia, dovrà fare i conti con Jessica Selassiè, a cui aveva fatto una promessa, che appare ormai quasi del tutto infranta.

Anche Jessica Selassiè fin dall’entrata di Alessandro Basciano nella casa del Grande Fratello Vip si è mostrata interessata, seppure il suo carattere la porti spesso a rimanere un passo indietro rispetto a Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Con quest’ultima, con cui è molto amica, aveva parlato in modo diretto del sentimento che nutre nei confronti dell’ex tentatore. La modella l’aveva così rassicurata: “Non mi interessa Alessandro, gli ho detto che per me non può esserci nulla perché penso anche a te e a Gianmaria. Abbiamo soltanto giocato a biliardo, non ho intenzione di fare altro adesso. Per me prima di tutto vengono le amiche”.

La notte trascorsa insieme da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sembra dunque avere rotto definitivamente la promessa fatta a Jessica Selassiè, che senza dubbio non la prenderà bene. Già in passato la Princess aveva accusato direttamente l’amica di essere una “str*nza” perché stava flirtando con il neo-entrato pur non avendo mai ammesso di nutrire un interesse nei suoi confronti. Adesso potrebbe esserci stata la goccia che farà traboccare il vaso.



