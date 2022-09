Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, proposta di matrimonio a Venezia/ Si sposano

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: proposta di matrimonio a Venezia

La 79° edizione della Mostra del Cinema di Venezia ha regalato un momento inaspettato oggi pomeriggio, sul red carpet. Tantissimi gli ospiti che hanno sfilato in Laguna, tra cui gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. E proprio la coppia si è resa protagonista di un vero e proprio colpo di scena: una proposta di matrimonio in mondovisione che ha catturato l’attenzione di fotografi e ammiratori.

Dopo le consuete pose di fronte ai flash dei fotografi, tra sorrisi, abbracci e baci, l’ex corteggiatore di Uomini e donne ha seguito il consueto rituale delle proposte di nozze: si è inginocchiato di fronte alla sua amata, ha estratto l’anello dalla tasca e le ha chiesto la mano. Incredulità e gioia negli occhi di Sophie Codegoni che, spiazzata dal sorprendente gesto del fidanzato, si è inginocchiata accanto a lui stringendogli forte le mani e guardandolo negli occhi. I due si sono poi alzati e si sono scambiati un lungo bacio: un romantico momento che ha generato grande entusiasmo nei presenti, che hanno assistito alla scena.

Dopo la proposta di matrimonio in Laguna, sono arrivate anche le prime reazioni social. Sia Alessandro Basciano sia Sophie Codegoni hanno ricondiviso, sulle Instagram stories dei rispettivi profili, video e foto di quel romantico colpo di scena. L’ex gieffina ha anche scritto una dolce dedica al fidanzato, a conferma della totale sorpresa di cui è stata protagonista: “Sei pazzo e ti amo da morire“. Grandissima gioia anche per i fan della coppia, che hanno inondato Twitter condividendo i video di quel momento e pubblicando una valanga di commenti.

Dalla Casa del Grande Fratello Vip ai fiori d’arancio: la parabola sentimentale di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è più ascendente che mai e la coppia è ora pronta a convolare a nozze. Superate le numerose voci di crisi, i due ex concorrenti del reality desiderano più che mai realizzare i progetti in cantiere, tra cui la costruzione di una famiglia. Vorrebbero una femminuccia, come rivelato in un’intervista, a cui si aggiunge l’atteso matrimonio. E i fan possono ora davvero sognare.

MA BASCIANO HA CHIESTO A SOPHIE DI SPOSARLO SUL RED CARPET A VENEZIA ? NON STO CAPENDOOO pic.twitter.com/bbTOQ3c1Sr — sanna 🥑 (@scomposta_) September 7, 2022













